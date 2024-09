video suggerito

Evitare il flop del concordato biennale: così la maggioranza prepara un nuovo condono per gli evasori Il centrodestra prepara un nuovo regalo per le partite Iva, che aderiranno al nuovo concordato preventivo biennale. Oltre alla flat tax sul reddito aggiuntivo dichiarato rispetto allo scorso anno, i soggetti che stringeranno il patto con il fisco potranno servirsi del ravvedimento operoso, per le dichiarazioni dal 2018 al 2023, pagando una cifra molto inferiore a quanto effettivamente dovuto, sulle somme fino a ora nascoste al fisco. Un vero e proprio colpo di spugna, che la maggioranza immagina pur di assicurarsi le risorse necessarie a far quadrare i conti della manovra.

A cura di Marco Billeci

Concordato a tutti i costi, anche se i costi sono a carico dello Stato e per i contribuenti onesti. Questo sembra essere il mantra nella maggioranza di governo, in vista della prossima legge di bilancio. Le già risicate chance di mantenere le promesse della manovra infatti passano anche dal successo (e dagli introiti) del concordato preventivo biennale. Per questo motivo, nel timore che la nuova misura introdotta con la riforma del fisco faccia flop, da settimane ministero dell'Economia e parlamentari di centrodestra si arrovellano a escogitare dei modi, per rendere più "sexy" il patto con il fisco, per gli autonomi e le partite Iva. L'ultima trovata è una norma che permetterebbe a chi aderisce, di sanare eventuali irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi degli anni dal 2018 al 2023, pagando una cifra molto più bassa, rispetto a quanto dovuto.

Sul concordato preventivo si è scritto già molto e rinviamo ad altri approfondimenti per il dettaglio. In sintesi, basandosi su una serie di dati storici, l'Agenzia delle entrate propone alle partite Iva sottoposte alle pagelle Isa e ai forfettari, una cifra fissa di tasse da versare nei successivi due anni. Se gli interessati accettano, il fisco non può pretendere poi ulteriori somme, tranne in circostanze eccezionali, né effettuare controlli. La scommessa è quella di spingere i soggetti con bassa affidabilità fiscale a pagare un po' di più, in cambio di una serie di vantaggi. Il problema è che questi benefici si starebbero dimostrando poco attrattivi, per chi dichiara redditi sospettosamente bassi. E così è partita la corsa a metterne di nuovi.

Su spinta dei partiti di centrodestra in parlamento, il Mef aveva già aggiunto un cospicuo benefit alla proposta di concordato: sulla parte di reddito aggiuntivo rispetto a quello dichiarato l'anno precedente, che verrà fissato nel patto con l'Agenzia delle Entrate , si pagherà solo una flat tax del 10, 12 o 15 percento, a seconda del voto ISA. Una percentuale in ogni caso per la stragrande maggioranza dei casi decisamente inferiore alle normali aliquote Irpef. Evidentemente, però, anche questo regalo non è stato ritenuto sufficiente da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che adesso tornano alla carica in Senato.

Il ravvedimento generoso

Nel corso dell'esame del cosiddetto decreto omnibus in Commissione Finanze a palazzo Madama, infatti, è stato presentato un emendamento che renderebbe ancora più generosa l'offerta di concordato, rivolgendosi apertamente a chi negli ultimi anni non ha versato quanto dovuto all'erario. Il testo porta la firma dei senatori Orsomarso (Fdi) e Damiani (Fi), oltre a quella del presidente della commissione, il leghista Garavaglia. La proposta è di allargare di molto le maglie del cosiddetto ravvedimento operoso, per i soggetti che aderiranno al patto fiscale. Il ravvedimento permette ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente errori, omissioni o versamenti carenti nelle passate dichiarazioni dei redditi, prima che la violazione venga contestata. Normalmente, per ravvedersi bisogna pagare interamente l'imposta dovuta con gli interessi, mentre le sanzioni sono ridotte.

Ecco, se l'emendamento del centrodestra verrà approvato, per i figliol prodighi del fisco che accetteranno il concordato, lo sconto sarà molto molto più ampio. Innanzitutto, si legge nel testo, per gli anni che vanno dal 2018 al 2023, l'imposta da pagare non si calcolerà su tutta la parte aggiuntiva di reddito, prima sconosciuto al fisco. La base imponibile sarà calcolata nella misura del 5 percento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; del 10 percento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10; del 20 percento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; del 30 percento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; del 40 percento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; del 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Almeno, su questi importi – e già molto dimagriti rispetto alla loro reale dimensione – dovranno essere versate tutte le tasse? Macché. Anziché le aliquote classiche, i contribuenti ravveduti sulla via del concordato potranno usufruire dell'ennesima imposta sostitutiva, con una percentuale del 10, 12 o 15 percento, sempre a seconda del voto nella pagella Isa. Non solo, per gli anni 2020-2021, in considerazione delle difficili condizioni dovute al Covid, ci sarà un ulteriore scontro del 30 percento. Il tutto con la possibilità anche di rateizzare in 24 tranche il dovuto e soprattutto con la garanzia per i beneficiari, di schermarsi da ogni altro controllo ispezione e verifica non solo sul reddito, ma anche sui versamenti Iva. Unico paletto fissato da questa maxi sanatoria è l'obbligo di versare al fisco un'importo minimo di mille euro, per ciascuna annualità oggetto dell'opzione.

Non è chiaro dal testo dell'emendamento se l'imposta sostitutiva assorbirà anche interessi e sanzioni, ma pare logico pensare che sarà così. In ogni caso, anche considerando le diverse aliquote sul reddito aggiuntivo dichiarato, l'effetto condono è evidente. Prendiamo un esempio mediano: una partita Iva con una pagella Isa di sette (quindi sotto la soglia minima dell'affidabilità fiscale) e un'aliquota Irpef del 35 percento. Diciamo che, per uno degli anni oggetto del ravvedimento, il soggetto ammetta un reddito aggiuntivo di 20mila euro, rispetto a quanto dichiarato in precedenza. A cose normali, dovrebbe pagare un'imposta da 7mila euro. Stando all'emendamento del centrodestra, invece, la base imponibile sarà ridotta a 4mila euro e su questa si applicherà una percentuale del 12 percento. Risultato, l'esborso sarebbe di soli 480 euro che salirebbero a mille, considerando la franchigia minima di versamento richiesto. Risparmio finale: 6mila euro. In casi più estremi, le cifre sono anche maggiori.

Insomma, più che uno sconto, un vero colpo di spugna, in barba a chi – dipendente o autonomo – ha dichiarato e pagato tutto. Ma anche anche a chi ha usato il "normale" ravvedimento, usufruendo di sanzioni ridotte, ma versando l'intera imposta mancante. Vedremo quale sarà il destino dell'emendamento nelle votazioni in Senato. Viste le firme pesanti in calce al testo, è difficile pensare che la proposta sia stata immaginata, senza un accordo con il viceministro dell'Economia Leo, il padre della riforma del fisco. D'altra parte, il governo ha un disperato bisogno che il concordato preventivo funzioni. Secondo stime non ufficiali, l'esecutivo Meloni conta di ottenere dalla misura almeno due miliardi, da usare in legge di bilancio. Se il concordato si rivelasse un buco nell'acqua, i già traballanti conti della manovra diventerebbero ancora più difficili.