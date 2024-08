video suggerito

Governo approva il dl Omnibus: raddoppiata flat tax per “miliardari” che spostano domicilio fiscale in Italia “Il provvedimento contiene misure di carattere fiscale e finanza pubblica, in particolare quella che ha fatto molto rumore è il raddoppio della cosiddetta flat tax per i ‘miliardari’ che trasferiscono il domicilio fiscale in Italia”: lo ha detto il ministro Giorgetti al termine del Cdm che ha approvato il decreto Omnibus. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Girardi

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il decreto Omnibus è appena stato approvato dal Consiglio dei ministri, dopo circa un'ora e mezza di vertice a Palazzo Chigi. Il provvedimento, che tra le altre cose comprende anche il contributo economico per le famiglie sfollate di Scampia, è stato poi illustrato da alcuni ministri e vice in conferenza stampa. Tra questi anche quello dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha confermato anche la norma per il raddoppio della flat tax ai super ricchi che trasferiscono il loro domicilio fiscale in Italia: "Il provvedimento contiene misure di carattere fiscale e finanza pubblica, in particolare quella che ha fatto molto rumore è il raddoppio della cosiddetta flat tax per i ‘miliardari', per semplificare, che trasferiscono il domicilio fiscale in Italia", ha detto l'esponente leghista. Questa è passata da 100mila a 200mila euro.

"Ad oggi sono 1.186", ha precisato Giorgetti, i soggetti che hanno beneficiato della flat tax per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia. "Su quanto abbiano reinvestito in Italia onestamente è molto difficile valutare. La decisione di fare questo adeguamento va nel senso che noi siamo contrari a inaugurare una stagione di gara e competizione per creare situazioni di favore fiscale a persone e imprese. Se inizia questa gara, Paesi come l'Italia – che hanno spazi fiscali molto limitati – inevitabilmente sono destinati a perdere. Questo vale sia per le persone che per le imprese", ha poi aggiunto.

Presente anche il viceministro Maurizio Leo, che parlando sempre di Fisco ha detto: "Con i due approvati oggi siamo a 13 decreti delegati della riforma fiscale. In un anno abbiamo rivisto buona parte del sistema fiscale. I provvedimenti approvati oggi riguardano le dogane e le imposte indirette diverse dall'Iva". Quindi, in quest'ultimo caso, successioni e donazioni, trust, imposte di bollo. Infatti Leo ha poi proseguito: "Abbiamo lavorato sulle successioni per regolare i rapporti, disciplinato il Trust, che non aveva una codifica organica nel nostro regolamento. Abbiamo messo mano ai trasferimenti di azienda nell'ambito dei familiari. Oggi molti giovani quando si apre una successione devono pagare le imposte ipotecarie, le banche devono liberare subito le somme in maniera che i giovani le abbiano a disposizione per poter versare le imposte". Per quanto riguarda le dogane il viceministro ha invece affermato che sarà attuata "una rivoluzione copernicana rispetto ad un testo unico di oltre 300 articoli che è stato asciugato a 120".

Rispondendo poi a una domanda sulla prossima legge di Bilancio e le detrazioni, Leo ha concluso: "Le detrazioni più importanti per i contribuenti non saranno toccate. Dobbiamo fare una valutazione su quelle di minor rilievo". Anche Giorgetti ha parlato della prossima Manovra, rispondendo a una domanda dei giornalisti su un possibile tesoretto da 20 miliardi di euro da utilizzare a fine anno: "Aspettiamo quando finiranno le comunicazioni fiscali, ci sono delle scadenze, alcune sono state prorogate. Avete visto qualcuno alle Olimpiadi che arriva a 100 metri dal traguardo e pensa di aver già vinto? No, aspettiamo quello che sarà il momento della verità, poi faremo le nostre valutazioni".

Rispondendo infine a un'altra domanda sulle banche e gli extraproftti Giorgetti ha detto: "Non ci saranno tasse sugli extraprofitti. Le tasse sui profitti, però, sì. Per loro come per tutti gli altri. Le banche saranno chiamate, come tutti i cittadini, a contribuire alla finanza pubblica penso non ci sia nulla di strano".