Cos’è la “maratona Salvini”, la trovata della Lega per chiudere la campagna elettorale Oggi il centrodestra chiude la campagna elettorale insieme, a Piazza del Popolo a Roma. Per domani, invece, la Lega ha scelto un evento solo online, di “oltre quattro ore”, con video alternati a discorsi in diretta di Matteo Salvini.

A cura di Luca Pons

La Lega non chiuderà la campagna elettorale in piazza, ma con una "maratona Salvini". Da ieri, il partito aveva anticipato che stava lavorando per un'iniziativa online che avrebbe coinvolto "almeno un milione di persone". Oggi è arrivata la conferma che quell'evento, venerdì, sarà anche l'unico per la chiusura della campagna. Il resto del centrodestra ha scelto eventi più tradizionali: la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sarà a Napoli all'Arenile di Bagnoli, e persino il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che nelle ultime settimane ha spesso preferito apparire solo in video, si presenterà di persona a Milano, al teatro Manzoni, per un colloquio pubblico con Alessandro Sallusti e Augusto Minzolini. Nel frattempo, invece, la Lega concluderà la propria campagna con un evento digitale di "almeno quattro ore" che è stato intitolato, appunto, "maratona Salvini".

"Una maratona in diretta su tutti i social a partire da TikTok", così l'ha definita la Lega, affermando che Salvini sbarcherà "nella più grande piazza virtuale italiana". Invece di organizzare un evento dal vivo, "il leader della Lega ha preferito utilizzare le ultime ore di campagna elettorale per coinvolgere contemporaneamente tutti gli 8mila comuni e almeno 1 milione di persone". Nelle quattro ore previste di diretta, di cui non si conosce ancora l'orario di inizio, "Salvini alternerà discorsi a contributi video e interventi di ospiti, con possibilità di interazioni live".

Il segretario della Lega ha un account attivo su Tiktok dal 2019 e spesso si è dedicato sul social a dirette, soprattutto serali, concentrate sull'interazione con gli utenti. Nel caso della "maratona Salvini", però, saranno integrati anche contenuti diversi, specifica il partito. "Saranno riproposti i filmati di alcuni momenti simbolo della campagna elettorale della Lega", dalla presentazione dello slogan su cui si è basata la campagna, "Credo", allo "scontro con Enrico Letta a Cernobbio", avvenuto in occasione di un Forum che si è tenuto parzialmente a porte chiuse e di cui Salvini ha già pubblicato sui social uno spezzone video.

Altri contenuti mostrati durante la "maratona", prosegue il comunicato della Lega, saranno "il maxi raduno di Pontida" e "il «film» sulla vicenda del dem Albino Ruberti". Si tratta dell'ex capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, spinto alle dimissioni a fine agosto da un video in cui minacciava pesantemente Adriano Lampazzi, sindaco di Giuliano di Roma e Vladimiro De Angelis, fratello di Francesco De Angelis, presidente del Consorzio industriale del Lazio.

L'ultimo evento che vedrà la presenza fisica di Salvini, quindi, sarà la chiusura congiunta di campagna elettorale di tutto il centrodestra, che si svolgerà oggi, giovedì 22 settembre, alle 17.30 a Piazza del Popolo a Roma. Qui, sul palco, saliranno Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e anche Matteo Salvini.