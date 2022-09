Salvini vuole creare il ministero dell’Intelligenza artificiale con sede a Milano Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto al Forum Ambrosetti per un confronto con gli altri capi partito a Cernobbio, nel Comasco. Per l’occasione,…

Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto al Forum Ambrosetti per un confronto con gli altri capi partito a Cernobbio, nel Comasco. Per l'occasione, l'ex ministro dell'interno ha annunciato che la Lega ha in mente la costituzione di un nuovo ministero in caso di vittoria alle elezioni del prossimo 25 settembre.

Salvini: Il ministero dell'Intelligenza artificiale con sede a Milano

Durante il suo intervento, Salvini ha detto di voler creare "un ministero per l'intelligenza artificiale, l'innovazione e la digitalizzazione che abbia sede a Milano". Il leader leghista ha aggiunto che "parlando con alcuni, mi è arrivata una suggestione assolutamente interessante su cui lavorare" ovvero che il nuovo ministero "porti l'Italia nel futuro e raduni competenze oggi sparse". La scelta di porre la sede a Milano è dettata dalla presenza di "brevetti e le grandi sedi". In merito all'amico che gli ha "regalato questo spunto", Salvini ha detto "grazie" in quanto "la politica ha bisogno di voi e vi ringrazio per quello che farete".

FdI contro Salvini: Sanzioni a Russia restano

Nel frattempo, Salvini ha suggerito di allentare o rimuovere le sanzioni alla Russia per proteggere gli interessi degli italiani, trovando la ferma opposizione del suo principale alleato politico, Fratelli d'Italia. Come dichiarato dal senatore Fazzolari del partito di Giorgia Meloni, i suggerimenti del leader della Lega "non potranno essere una linea di governo. Per Meloni l’Italia non può essere l’anello debole della compattezza occidentale, un governo con a capo Meloni non sarà il ventre molle dell’Occidente". Queste le parole rilasciate all'AdnKronos.