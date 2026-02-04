Cos’è il Servizio civile per i pensionati over 65 e chi potrebbe farlo

La proposta di Pd e Forza Italia è ancora nelle fasi iniziali, ma prevede di varare un vero e proprio Servizio civile per pensionati attivi. Sarebbero coinvolti tutti gli over 65 interessati che rispettano i requisiti. I partecipanti riceverebbero anche un pagamento, che non andrebbe a far parte del reddito.

Servizio civile non per i giovani, ma per pensionate e pensionati che hanno almeno 65 anni. Questa è la proposta bipartisan, avanzata da Partito democratico e Forza Italia in collaborazione con la Uil, presentata ieri dai firmatari Andrea De Maria (Pd) e Alessandro Battilocchio (FI). L'idea è di "valorizzare il patrimonio umano, culturale e sociale rappresentato dalla popolazione anziana".

Infatti, l'Italia è uno dei Paesi con la più alta percentuale di anziani al mondo, e questo dato è ancora in crescita. Perciò, i deputati propongono di dare a chi ha lasciato il lavoro una nuova opportunità di mettere a frutto "le competenze, le esperienze e il tempo" che hanno, perché spesso gli anziani "una volta conclusa l’esperienza lavorativa, vivono una fase di discontinuità personale e sociale che può tradursi in isolamento, perdita di ruolo e di senso di appartenenza".

L'iniziativa si rifà a esperienze già rodate all'estero, come in Francia, Germania e nei Paesi Bassi. Si tratta solamente di un disegno di legge, al momento, assegnato alla commissione Affari sociali della Camera. Insomma, i lavori sono all'inizio e prima di vedere la novità effettivamente in atto bisognerà aspettare parecchio. Leggendo il testo, però, si possono già conoscere i requisiti per partecipare e anche le indicazioni per il compenso economico dei volontari over 65.

Chi potrebbe partecipare al Servizio civile per pensionati

I destinatari del nuovo Servizio civile sarebbero le persone – italiane o straniere – che rispettano questi requisiti:

età pari o superiore a 65 anni

titolari di pensione

residenti in Italia

con idoneità psico-fisica compatibile con le attività da svolgere

compatibile con le attività da svolgere nessuna condanna per reati contro la persona o la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici

Cosa si fa nel Servizio civile per over 65

Le attività del Servizio civile per pensionati over 65 potranno riguardare ambiti molto diversi. Si tratterà sempre di progetti sociali utili alla comunità o iniziative di cittadinanza attiva. Potrebbe trattarsi, per esempio, il sostegno educativo e la collaborazione con i progetti delle scuole; la trasmissione "dei mestieri e dei saperi tradizionali";il sostegno alle persone fragili. e ancora, gli incontri con i giovani per "tramandare tradizioni ed esperienze"; iniziative di memoria storica; l'accompagnamento all'ospedale sui mezzi pubblici; vigilanza presso scuole e mense; iniziative di carattere "ecologico, stagionale o straordinario".

La lista, quindi, è davvero lunga e vasta. I progetti potranno essere promessi da cosiddette "reti di supporto" sul territorio. Ne potranno far parte lo Stato, la Regione, le Asl, le scuole e le università, ma anche le associazioni, fondazioni ed enti del Terzo settore.

Quanto si guadagna con il Servizio civile per pensionati

Il Servizio sociale per pensionati over 65 non sarà del tutto gratuito. È previsto infatti un "emolumento per il servizio effettuato". L'importo non è stabilito dalla legge: se il ddl sarà approvato, toccherà al governo – e in particolare alla presidenza del Consiglio – stabilirlo entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

I soldi incassati in questo modo non saranno netti, perché subiranno una tassazione separata, ma non andranno nemmeno a far parte del reddito fiscale. Questo significa che, per esempio, non obbligheranno a pagare più Irpef nel momento in cui si fa la dichiarazione dei redditi.