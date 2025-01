video suggerito

Cosa sappiamo dell’accordo tra il governo Meloni e Elon Musk sui satelliti Starlink Il governo Meloni ha smentito di aver siglato un accordo da 1,5 miliardi con la società di Elon Musk per la fornitura di telecomunicazioni sicure. Ma le opposizioni sono sul piede di guerra e chiedono al governo di riferire in Parlamento. Per Matteo Salvini un eventuale accordo con Musk sarebbe “un’opportunità”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

Il governo italiano ha smentito di aver firmato accordi con l'azienda di Elon Musk, la società SpaceX, per l'uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink. "Le interlocuzioni con SpaceX – si legge in una nota di Palazzo Chigi – rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società, in questo caso con quelle che si occupano di connessioni protette per le esigenze di comunicazione di dati crittografati",

In questo modo la presidente del Consiglio Meloni ha smentito le indiscrezioni che erano state diffuse da Bloomberg, dopo la sua visita lampo a Mar-a-Lago, dove è stata ricevuta da Donald Trump (ufficialmente Elon Musk era assente). Durante il faccia a faccia tra Meloni e Trump, che si insedierà il prossimo 20 gennaio, è stato affrontato il caso di Cecilia Sala, che si trova in carcere in Iran, ma la premier ha precisato di non aver parlato di accordi o contratti con Musk.

Secondo la nota diffusa da Palazzo Chigi, "La stessa presidenza del Consiglio smentisce ancora più categoricamente, considerandola semplicemente ridicola, la notizia che il tema di SpaceX sia stato trattato durante l'incontro con il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump".

Eppure lascia spazio a dubbi il commento su X dello stesso Musk, il quale, interessato all'affare, si dichiara pronto a "fornire all'Italia la connettività più sicura e avanzata!". Il post è stato pubblicato in risposta a quello del suo collaboratore in Italia, Andrea Stroppa, secondo cui "Finalmente i media raccontano che Starlink è la tecnologia migliore e più sicura al mondo. Risparmi per l’Italia di oltre 8 miliardi di euro e fornitura del servizio in pochi mesi, rispetto agli 8-10 anni dei concorrenti che ancora non hanno il servizio".

Il riferimento è a quanto fatto trapelare dall'agenzia Bloomberg, la quale ha scritto che l'Italia avrebbe preso in considerazione in passato alternative a un accordo con Space X da circa 1,5 miliardi di euro per la fornitura di telecomunicazioni sicure al governo: tra queste soluzioni alternative Bloomberg cita un accordo con Iris, la società satellitare europea, o la possibilità di realizzare una costellazione satellitare propria. Entrambe le opzioni avrebbero però un costo molto più elevato per l'Italia, oltre 10 miliardi di euro, a fronte del costo di 1,5 miliardi di euro offerto da Musk.

Anche il responsabile dell'organizzazione Fratelli d'Italia Donzelli, ha ribadito la posizione di Meloni in merito a un negoziato: "Il governo ha già chiarito che non sono vere le notizie. Che Musk sia pronto a fornire servizi non mi sembra una notizia. Credo lo sappiamo tutti che è un imprenditore interessato a fornire servizi e a guadagnarci. Che il governo italiano stia facendo un accordo in questa direzione è stato smentito da Palazzo Chigi e sinceramente non ci vedo contraddizione con quanto detto da Musk", ha detto ieri rispondendo ai cronisti a Roma all'uscita dal Copasir,

Le opposizioni però sono in allarme e attaccano il governo, chiedendo che riferisca subito in Parlamento: "Se 1,5 miliardi di soldi degli italiani per portare i satelliti del miliardario americano nel nostro Paese è il prezzo che dobbiamo pagare per la sua amicizia (di Meloni con Musk, ndr) noi non ci stiamo, l’Italia non si svende", ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein.

L’ipotesi che la sicurezza nazionale dipenda da Space X è preoccupante anche per Nicola Fratoianni (Avs): "Affidare la sicurezza militare del nostro Paese a un’azienda privata di uno degli uomini più potenti e ricchi del mondo può essere un clamoroso errore".

"Questo affidamento a Musk – ha aggiunto Fratoianni – sarebbe inoltre il definitivo salto nella privatizzazione dell’Italia, in materia di infrastrutture di reti e di comunicazione dopo la vendita della rete Telecom al fondo americano Kkr". Il leader del M5s Giuseppe Conte, ha domandato invece se "i ‘patrioti' al governo stanno mettendo la nostra sicurezza nazionale nelle mani di Musk", ribadendo la necessità di una maggiore trasparenza sulla vicenda da parte dell'esecutivo.

Per il segretario della Lega Matteo Salvini, invece, un eventuale accordo non sarebbe una minaccia ma una opportunità: "Musk è un protagonista dell'innovazione a livello mondiale: un eventuale accordo con lui per garantire connessione e modernità in tutta Italia non sarebbe un pericolo ma una opportunità. Confido che il governo acceleri in questa direzione, perché offrire servizi migliori ai cittadini è un dovere". Un ulteriore segnale dell'orientamento del governo in questa trattativa.