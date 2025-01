video suggerito

Meloni in missione negli Usa per incontrare Trump: sul tavolo anche il caso Sala La premier Meloni è volata negli Stati Uniti per incontrare il presidente eletto Donald Trump: lo scopo della missione non è noto, ma non è escluso che i due affrontino il caso della giornalista Cecilia Sala, che si trova in carcere in Iran dallo scorso 19 dicembre.

A cura di Annalisa Cangemi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in questo momento in volo verso la Florida, dove avrà un incontro con il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump nella sua residenza a Mar-a-Lago.

Il tycoon si insedierà alla Casa Bianca il prossimo 20 dicembre, e questo viaggio a sorpresa anticipa di qualche giorno la visita programmata del presidente Joe Biden in Italia, tra il 9 e il 12 gennaio. A quanto apprende l'Adnkronos si parlava già da qualche giorno di una missione della premier in Florida, prima dell'Inauguration day, al quale la premier non parteciperà, come confermano fonti diplomatiche.

Gli obiettivi della missione sarebbero segreti, anche se non è esclusa l'ipotesi che alla base del meeting ci sia la vicenda della giornalista italiana Cecilia Sala e della sua liberazione. La giornalista è detenuta in Iran dal 19 dicembre, in isolamento nel carcere di Evin a Teheran. La madre della giornalista, Elisabetta Vernoni, è stata ricevuta a Palazzo Chigi, a seguito della richiesta del governo italiano di migliorare le condizioni carcerarie della 29enne.

Mentre vanno avanti le trattative con Teheran, la famiglia di Sala ha chiesto ieri il silenzio stampa. "La situazione è complicata e molto preoccupante. Per provare a riportarla a casa, il nostro governo si è mobilitato al massimo e ora sono necessari, oltre agli sforzi delle autorità italiane, riservatezza e discrezione", hanno scritto i genitori. La vicenda della reporter italiana è intrecciata con quella di Mohammad Abedini, cittadino iraniano arrestato a Malpensa su ordine americano tre giorni prima di Sala: per quanto riguarda il detenuto si attende l'udienza del 15 gennaio in merito alla richiesta di domiciliari, a cui ha dato parere negativo la Procura generale di Milano. L'Iran da parte sua ha protestato per l'arresto di Abedini, definendolo "illegale e in linea con gli obiettivi politici ostili Usa", e ha chiesto che Roma "rigetti la politica sugli ostaggi degli Stati Uniti e crei le condizioni per il rilascio" del detenuto iraniano. La Stampa scrive inoltre che il governo italiano ha fatto sapere agli americani che sta valutando attentamente la possibilità di respingere l’estradizione di Abedini, nel tentativo di arrivare a una rapida liberazione di Sala.

Tra Roma e Washington ci sono stati anche ieri fitti scambi, nella giornata in cui si è tenuto un vertice d'emergenza a Palazzo Chigi presieduto dalla premier Giorgia Meloni, con i ministri competenti sul caso, quello degli Esteri Antonio Tajani e quello della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i Servizi. Il sottosegretario Mantovano lunedì alle 14 terrà delle comunicazioni "a nome del governo" al Copasir, anche per rispondere alle richieste avanzate dalle opposizioni che, anche nel rispetto dell'appello dei familiari della giornalista del Foglio e Chora Media, nelle ultime ore hanno evitato dichiarazioni, così come hanno fatto gli esponenti della maggioranza.

L'aereo della premier Meloni è decollato questa mattina poco dopo le 11 da Ciampino e, dopo uno scalo tecnico all'aeroporto internazionale di Shannon, in Irlanda, è ripartito verso gli Stati Uniti, dove atterrerà nella notte. L'incontro tra i due leader è previsto per stasera alle 19.30 (l'1.30 di domenica in Italia), secondo quanto dice LaPresse. Tra gli argomenti che saranno affrontati delle prossime ore nel bilaterale tra Donald Trump e Giorgia Meloni dovrebbero esserci anche gli altri temi centrali nel rapporto Italia-States, tra cui i conflitti in corso, i dazi e il rapporto con la Ue, anche se al momento non risultano conferme ufficiali da Palazzo Chigi.

Mentre si rincorrevano le voci di una possibile missione di Meloni una conferma parziale è arrivata da Andrea Stroppa, considerato l'uomo di Elon Musk in Italia, che su X ha postato una foto del precedente incontro tra Meloni e il tycoon a Parigi, l'8 dicembre scorso, accompagnandolo con un "forza presidente Meloni".

In un'altra immagine diffusa dall'uomo di fiducia di Elon Musk in Italia, realizzata con l'intelligenza artificiale, si vede la bandiera dell'Italia e degli Usa, con Meloni e Trump vestiti da antichi romani e in secondo piano il proprietario di ‘X' e di Tesla.