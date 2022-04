Cosa intende Zaia quando dice che l’autonomia del Veneto “è dietro l’angolo” “L’autonomia è dietro l’angolo. Stiamo ancora trattando, ma ci siamo”: lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia. Appena una settimana fa la ministra Mariastella Gelmini aveva confermato: “La legge quadro è sostanzialmente pronta, questione di qualche mese”.

A cura di Annalisa Girardi

"Siamo all'ultimo miglio, l'autonomia è dietro l'angolo. Stiamo ancora trattando, ma ci siamo": lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parlando con i giornalisti durante un evento a Padova. "Il merito è dei veneti che hanno indicato la via lo scorso 22 ottobre 2017. È na grande opportunità ma anche se non soprattutto una assunzione di responsabilità. Si entra nella modernità con l’abbandono di questo centralismo che non ha portato a nulla di buono", ha aggiunto il governatore leghista, pur sottolineando che le trattative con il governo siano ancora in corso.

Del resto solo qualche mese fa lo stesso leader del Carroccio, Matteo Salvini, aveva affermato che la questione sarebbe stata probabilmente chiusa prima della fine di questa legislatura: "Ne ho parlato con la ministra Gelmini, ne parlerò con Draghi. Non dispero e non escludo di riuscire a chiudere il percorso dell’autonomia prima della fine della legislatura". Affermazioni alle quali Zaia aveva subito replicato: "Ben venga la presa di posizione di Matteo Salvini, condivido totalmente la sfida. Questo governo può scrivere una vera pagina di storia del Paese. L'Autonomia è una vera assunzione di responsabilità e il percorso per raggiungerla è stato iniziato dal Veneto e ha avuto la sua celebrazione con il referendum del 2017".

Appena una settimana fa la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, aveva confermato che ci fossero in effetti possibilità per arrivare a una legge sull'autonomia prima delle elezioni del prossimo anno: "Stiamo lavorando con grande intensità con tutte le Regioni che hanno chiesto, come l’Emilia-Romagna attraverso una legge, oppure, come nel caso del Veneto e della Lombardia, attraverso un referendum, l’autonomia differenziata". E ancora: "La legge quadro è sostanzialmente pronta". La ministra, in linea con le ultime affermazioni di Zaia, aveva poi confermato che fosse solo questione di qualche mese prima che la legge arrivasse in Parlamento.