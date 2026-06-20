Consiglio UE, Sánchez smorza le voci di scontro con Meloni ma boccia gli hub per i migranti: “Sono un inganno”

Il Consiglio Europeo si chiude all’insegna della diplomazia istituzionale. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha voluto ridimensionare le indiscrezioni che parlavano di una “violenta lite” notturna con Giorgia Meloni, sulla gestione dei flussi migratori. Sebbene i toni siano stati ricondotti a un normale confronto democratico, il merito politico della vicenda fotografa un’Europa profondamente spaccata sul futuro delle frontiere comuni.

L'ultimo Consiglio Europeo a Bruxelles ha rimesso al centro dell'agenda continentale uno dei temi più complessi e divisivi degli ultimi anni: la gestione comune dei flussi migratori. In un clima di forte polarizzazione tra le diverse cancellerie, l'attenzione si è concentrata in particolare su una presunta e accesa lite notturna tra Giorgia Meloni, e il premier spagnolo, Pedro Sánchez. A fare chiarezza sull'accaduto, ridefinendo i contorni politici della vicenda, è stato però lo stesso leader iberico al termine del vertice. Se da un lato Sánchez ha voluto gettare acqua sul fuoco smentendo l'esistenza di uno scontro personale, dall'altro ha sferrato un duro attacco alla strategia dei rimpatri caldeggiata da Roma, confermando una distanza ideologica che appare ormai incolmabile.

Il contesto: la notte delle due Europe

Per comprendere l'origine delle tensioni fisiche e politiche registrate all'Europa Building, è necessario guardare alla spaccatura geografica e strategica che attraversa l'Unione. Durante le sessioni di lavoro notturne, l'asse guidato dall'Italia e dalla Danimarca ha cercato di capitalizzare il consenso di un fronte composto da 13 Paesi, tutti favorevoli a un netto irrigidimento delle politiche di frontiera e a una accelerazione dei rimpatri.

Il momento di massima frizione si è consumato quando il dibattito si è spostato sulle scelte interne dei singoli Stati. Di fronte alle pressioni per una linea più dura, la delegazione italiana ha sollevato il caso della recente decisione della Spagna di regolarizzare circa 500mila stranieri. Secondo la tesi sostenuta da Meloni, un provvedimento di questa portata non esaurisce i suoi effetti entro i confini iberici, ma rischia di ripercuotersi su tutta l'area Schengen, facilitando lo spostamento dei migranti verso gli altri Paesi europei a causa della libera circolazione. Una critica definita "ruvida" dalle fonti diplomatiche, che avrebbe surriscaldato il clima del vertice.

La smentita diplomatica e l'affondo politico

Nel corso della conferenza stampa conclusiva, Sánchez ha scelto la via del pragmatismo istituzionale per ridimensionare il caso mediatico, rifiutando la narrazione di una rissa verbale. Il premier spagnolo ha infatti precisato di non voler parlare di un confronto acceso sulla politica migratoria, quanto piuttosto di un dibattito necessario e fisiologico che si sta sviluppando in tutte le capitali europee e a livello comunitario.

Tuttavia, una volta salvata la forma istituzionale, il leader socialista è passato a contestare duramente la sostanza della proposta italiana e dei Paesi alleati, mirata a creare centri di detenzione e identificazione fuori dal territorio dell'Unione Europea, sul modello del protocollo siglato da Roma con l'Albania. Sánchez ha spiegato che, secondo la visione di Madrid, la creazione di questi hub esterni rappresenta una risposta non solo impraticabile, ma profondamente controproducente. Il premier ha liquidato l'intera strategia bollandola come un "inganno" politico e una misura strutturalmente sterile, destinata a non produrre alcun risultato concreto nella gestione dei flussi. L'affondo si è poi spostato sul piano geopolitico: una simile linea d'azione rischierebbe di inviare un messaggio profondamente errato proprio a quei Paesi di origine e transito con cui l'Europa ha invece la necessità e l'obbligo di collaborare, costruendo canali stabili di cooperazione e partenariati strategici a lungo termine.

Un'Europa senza ancora una linea comune

La fermezza della Spagna dimostra come l'idea di esternalizzare le frontiere non sia affatto una linea condivisa da tutta l'Unione. A dare manforte alla posizione di Sánchez sono arrivate anche le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron. L'Eliseo ha espresso una netta contrarietà all'ipotesi dei centri nei Paesi terzi, ponendo un ostacolo di natura economica e valoriale: la Francia si opporrà formalmente all'utilizzo del bilancio comune europeo per finanziare tali strutture, ritenendole distanti dai valori fondanti dell'identità europea.

Il vertice di Bruxelles si chiude così lasciando sul tavolo un'Unione spaccata in due blocchi. Da una parte le nazioni che chiedono soluzioni emergenziali, barriere e scadenze serrate; dall'altra, le principali capitali dell'Europa occidentale che continuano a difendere un modello basato sull'integrazione, sul diritto internazionale e sugli accordi diplomatici di lungo periodo.