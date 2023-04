Come funziona il bonus vacanze dell’Inps: domande e scadenza per ricevere l’agevolazione Anche quest’anno torna il bonus Estate INPSieme Senior 2023: un’agevolazione fino a 1.400 euro per alcune specifiche categorie di pensionati che vogliono andare in vacanza in Italia.

Anche quest'anno torna il bonus vacanze dell'Inps: l'Estate INPSieme Senior 2023. Il bando pubblicato sul sito dell'ente previdenziale è in scadenza a breve, ma c'è ancora qualche giorno per fare domanda. L'agevolazione si rivolge solo ad alcune specifiche categorie: i pensionati a carico della Gestione Dipendenti Pubblici o che abbiano aderito alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45; i pensionati a carico della Gestione Fondo ex IPOST. Per loro c'è la possibilità di usufruire dell'aiuto per soggiorni estivi al mare, in montagna o in città culturali.

Il bonus può essere utilizzato tra luglio e ottobre, e consiste nella copertura, da parte dell'Inps, di una parte o del totale di un pacchetto turistico per un soggiorno in Italia. L'offerta deve essere prodotta esclusivamente da soggetti che operano nel settore: tour operator o agenzie di viaggio, in sostanza.

In tutto i bonus messi a disposizione dall'Inps sono 3.850: l'importo massimo è di 800 euro per un soggiorno in Italia di sette notti e otto giorni, mentre per vacanze più lunghe – fino a due settimane – il contributo può salire fino a 1.400 euro.

La distribuzione dei contributi in base alle categorie

L’ammissione alla vacanza dipende da graduatorie elaborate per ordine crescente di indicatore Isee – spiega lo stesso ente previdenziale – accordando priorità di accesso ai disabili gravi previsti dal bando. Per fare domanda bisogna accedere al portale dell'Inps e selezionare il percorso dedicato: per accedere è necessaria l'identità digitale, ovvero lo Spid, o la Carta d'identità elettronica.

Le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 17 aprile, mentre entro il 18 maggio l'Inps pubblicherà quattro graduatorie in base alle diverse categorie, segnalando chi ha vinto il bando per il bonus vacanze.