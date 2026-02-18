Colf e badanti, oggi click day alle ore 9: come fare richiesta e chi può presentarla

Politica
Il click day per poter assumere colf, badanti, baby sitter o altri assistenti familiari ha il via oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 9. Il decreto Flussi permette fino a 13.600 ingressi, oltre a quelli fuori quota. La domanda va inviata dal portale del ministero dell’Interno, ed è necessario che la domanda sia già precompilata. Ecco le istruzioni.
A cura di Luca Pons
Oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 9 scatta il click day per le domande legate al decreto Flussi su badanti, colf, baby sitter e altri lavoratori e lavoratrici dell'assistenza familiare. Possono fare domande privati cittadini e famiglie che hanno intenzione di assumere un o una dipendente con un permesso di soggiorno di lungo periodo. La domanda va presentata dall'apposito portale Ali del ministero dell'Interno, seguendo la procedura indicata. La richiesta deve  essere già precompilata. I posti saranno assegnati in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Chi può fare domanda con il click day 2026 per colf e badanti

Il click day è disponibile per chiunque sia interessato ad assumere colf, badanti o altri lavoratori dell'assistenza domestica e familiare. È necessario, però, che la domanda sia già stata precompilata nel periodo in cui era possibile farlo, cioè tra il 23 ottobre e il 7 dicembre 2025.

Il decreto Flussi per il 2026 prevede nel complesso 164.850 ingressi, divisi tra lavoro stagionale, non stagionale e autonomo. In particolare, per il lavoro di assistenza familiare ci sono 13.600 posti quest'anno. Il numero salirà a 14mila posti nel 2027 e poi a 14.200 posti nel 2028.

La procedura è consentita per lavoratrici e lavoratori che vengono da Paesi con cui l'Italia ha firmato degli accordi migratori bilaterali. L'elenco completo è disponibile sul sito del ministero degli Esteri: tra gli altri ci sono Albania, Egitto, Marocco e Pakistan.

È utile ricordare che, oltre alle 13.600 quote a disposizione quest'anno, nel 2026-2028 c'è a disposizione una certa quantità di assunzioni "fuori quota". Si parla di fino a 10mila ingressi all'anno. Per ottenerli è necessario che la persona che ha bisogno di assistenza sia in condizioni particolari: over 80, con disabilità oppure bambini fino a sei anni. Il vantaggio di questo tipo di richieste (chiamate in gergo tecnico "modello A-bis fuori quota") è che possono essere presentate in qualunque momento, a prescindere dai click day.

Come fare richiesta con il click day

La data del click day, oggi mercoledì 18 febbraio alle ore 9, è stata fissata dal calendario ufficiale diffuso dal ministero dell'Interno. E proprio il Viminale gestisce la pratica. Per fare richiesta, come detto, la domanda deve essere stata precompilata.

In questo caso, bisogna accedere al portale Ali del ministero con Spid o Carta d'identità elettronica. È possibile farlo già prima delle ore 9. Una volta qui, andare alla voce Sportello Unico Immigrazione e selezionare "Compila Domande Decreto Flussi 2026/Click-day 2026". Qui ci sarà la domanda precompilata.

Alle ore 9 bisognerà aggiornare la pagina con l'apposito pulsante fornito dal sito (e non con quello del browser). A quel punto sarà accessibile il tasto Invia domande. Poi bisognerà aspettare la conferma che la richiesta sia stata inviata correttamente. È sconsigliato fare accesso con le stesse credenziali da più dispositivi, perché porterebbe a blocchi e complicazioni.

Tecnicamente sarà possibile inviare la propria domanda fino alle ore 20, ma i posti verranno assegnati in ordine cronologico. Dunque, i primi 13.600 a completare la procedura otterranno il via libera per l'assunzione. A quanto risulta le domande precompilate sono state quasi 49mila.

Politica Italiana
Politica
