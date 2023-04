“Cittadini, armatevi e partite”: il sindaco che festeggia l’elezione imitando Mussolini Il neoeletto sindaco di Faedis, in provincia di Udine, ha deciso di festeggiare la vittoria alle amministrative imitando Benito Mussolini e il discorso di Piazza Venezia.

A cura di Tommaso Coluzzi

"Cittadini, armatevi e partite!". Ha deciso di festeggiare così Luca Balloch, eletto una decina di giorni fa sindaco di Faedis, un piccolo comune di meno di tremila abitanti in provincia di Udine. Balloch è salito su una piattaforma, che ha fatto tirare su mentre alzava al cielo un bicchiere di vino, pronunciando le parole tra le risate dei presenti, che hanno ripreso tutto e condiviso la scena sui social. Il sindaco ha imitato il discorso di Benito Mussolini, con cui veniva annunciata la dichiarazione di guerra dell'Italia nel 1940 a Piazza Venezia a Roma. Balloch era candidato in una lista civica che appoggiava il presidente di Regione, il leghista Massimiliano Fedriga.

A Faedis si è votato in concomitanza con le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, stravinte da Fedriga e rivendicate con forza dalla Lega. Balloch non risulta essere iscritto ad alcun partito, ma la lista con cui si è candidato era legata al presidente di Regione. L'area politica, poi, appare abbastanza evidente dal "singolare" festeggiamento messo in scena. Nella Regione, ormai da anni feudo della Lega e del centrodestra, è stato rieletto Fedriga con una sorta di plebiscito. Molto simile a quanto accaduto nel Veneto di Luca Zaia in precedenza. L'ex deputato del Carroccio ha portato avanti una politica molto dura nei confronti dei migranti, soprattutto negli ultimi anni in cui la rotta balcanica è tornata a essere battuta da parte dei profughi in fuga.

"Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento e la mia profonda gratitudine per la fiducia e la preferenza ricevuta – ha scritto su Facebook Balloch, pubblicando la foto dalla piattaforma – I risultati delle urne sono tangibili, a Faedis c'è voglia di cambiamento e gli elettori e le elettrici lo hanno voluto dimostrare. A loro, rinnovo il mio personale ringraziamento per la fiducia che ci hanno accordato, così come ringrazio tutte e tutti i candidati che si sono spesi senza sosta a sostegno della mia candidatura. Un abbraccio a tutti voi".