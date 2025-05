video suggerito

Chi vince secondo i sondaggi politici e quali partiti prendono più voti FdI è primo, seguito a sei punti di distanza dal Pd, al 23%. Il M5s è terzo ma resta lontano dai capolista. Forza Italia e Lega invece, sono separati da pochi zerovirgola. Ecco chi vincerebbe se si votasse oggi secondo l'ultimo sondaggio dell'Istituto Demopolis.

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia è primo, seguito a sei punti di distanza dal Partito democratico. Il Movimento 5 Stelle è terzo ma resta lontano dai capolista. Tra Forza Italia e Lega invece è testa a testa, in linea con la maggior parte delle rilevazioni che danno i due partiti vicinissimi. Ecco che cosa dice l'ultimo sondaggi dell'Istituto Demopolis.

Chi vince e chi perde nei sondaggi

Se si votasse oggi Fratelli d'Italia prenderebbe il 29% arrivando primo. Nella sua rilevazione Demopolis analizza l'evoluzione del consenso di FdI che è salito dal 26% delle politiche fino al 30% dello scorso febbraio. Negli ultimi mesi il partito ha perso un punto ma tutto sommato non ha di che preoccuparsi. Il suo consenso è ben consolidato e dagli elettori non sembrano arrivare segnali in direzione contraria che possano far presagire eventuali discese.

Il Partito democratico è secondo al 23%. Per quanto in misura e con ritmi diversi rispetto a FdI, anche il Pd ha conosciuto una forte crescita dopo le politiche del 2022 che lo hanno portato dal 19% al 24,2% dello scorso dicembre. Ora i dem hanno rallentato la loro crescita e per il momento, il sorpasso sull'avversario sembra un'impresa ancora lontana dal realizzarsi.

La terza posizione è occupata dal Movimento 5 Stelle, all'11,6%. Negli ultimi mesi il gradimento nei confronti dei 5s è tornato a salire dopo un andamento piuttosto negativo tanto da far parlare di vera e propria crisi del Movimento. Il peggio sembra esser passato anche se il divario con i due principali partiti resta molto ampio.

Seguono Forza Italia e Lega tra i quali prosegue il consueto testa a testa. Dopo il sorpasso di Forza Italia, che appariva consolidato, i due sono tornati molto vicini. Attualmente gli azzurri si trovano al 9%, staccati di pochissimo dal Carroccio che si attesta all'8,9%.

Quanto agli altri partiti, la forza politica che raggiunge il risultato più significativo è Alleanza Verdi Sinistra, che raccoglie il 6,4%. Il progresso di Avs è notevole, tra i più alti da quando, alle scorse europee, il partito ha compiuto un balzo in avanti nelle intenzioni di voto degli italiani.

Restano indietro gli altri partiti di opposizione, ovvero quelli dell'area centro-liberale, tutti sotto la soglia del 3%. Nel dettaglio: Azione di Carlo Calenda è al 2,6%, seguito poco più sotto da Italia Viva di Matteo Renzi con il 2,5% e da Più Europa di Riccardo Magi, ferma all'1,7%. Infine, in ultima posizione, il quarto partner della maggioranza di governo, Noi Moderati, che raccoglie l'1,6%.