Chi sono i nuovi vicepresidenti del Parlamento europeo: elette anche le italiane Picierno e Sberna

A cura di Annalisa Girardi

Dopo aver votato per la presidente, con la rielezione di Roberta Metsola, il Parlamento europeo si è espresso sulle nomine dei suoi vice. In totale sono 14, sostituiscono la presidente in caso di assenza e possono avere anche deleghe specifiche: 11 sono stati eletti al primo turno, tra cui anche due italiane, l'uscente Pina Picierno e Antonella Sberna. Gli altri eletti al primo turno sono Sabine Verheyen, Ewa Kopacz, Esteban Gonzales Pons, Katarina Barley, Victor Negrescu, Martin Hojsik, Christel Schaldemose, Javi Lopez, Sophie Wilmes, Nicolae Stefanuta, Roberts Zile e Younous Omarjee.

Il regolamento del Parlamento europeo prevede che i vicepresidenti vengano eletti in un unico scrutinio a maggioranza assoluta: solo se il numero dei vincitori è inferiore a 14 si procede con una seconda votazione, in cui permangono le stesse condizioni. Dalla terza votazione in poi, però, basta la maggioranza semplice.

L'elenco dei 14 vicepresidenti eletti al Parlamento Ue

Gli eletti al primo turno hanno ricevuto questi voti:

Sabine Verheyen (PPE, Alemania) – 604

Ewa Kopacz (PPE, Polonia) – 572

Esteban González Pons (PPE, España) – 478

Katarina Barley (S&D, Alemania) – 450

Pina Picierno (S&D, Italia) – 405

Victor Negrescu (S&D, Rumanía) – 394

Martin Hojsik (Renew, Eslovaquia) – 393

Christel Schaldemose (S&D, Dinamarca) – 378

Javi López (S&D, España) – 377

Sophie Wilmès (Renew, Bélgica) – 371

Nicolae Stefanuta (Verdes/ALE) – 347

Chi erano gli altri candidati

I candidati erano 17. Tre candidati del Partito popolare europeo – lo spagnolo Esteban Gonzalez Pons, la polacca Ewa Kopaczm e la tedesca Sabine Verheyen – mentre cinque facevano del gruppo dei Socialisti e Democratici – l'italiana Pina Picierno, lo spagnolo Javi Lopez, il romeno Victor Negrescu, la tedesca Katarina Barley e la danese, Christel Schaldemose.

I Conservatori e Riformisti avevano proposto l'italiana Antonella Sberna e il lettone Roberts Zile. Anche il nuovo gruppo dei Patrioti per l'Europa aveva espresso due candidati, cioè il francese Fabrice Leggeri e la ceca Klára Dostalova. Il gruppo dei Verdi, quello della Sinistra e quello dell'Europa delle Nazioni Sovrane avevano presentato un candidato ciascuno, rispettivamente il romeno Nicolae Ştefanuta, il francese Younous Omarjee e la polacca Ewa Zajaczkowska-Hernik.