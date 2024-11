Von Der Leyen, oggi il voto sulla nuova Commissione: “Con Fitto le regioni al centro dell’Ue”, news in diretta dal Parlamento Europeo

Gli aggiornamenti in diretta sul voto di fiducia alla nuova Commissione europea a guida Ursula von der Leyen: atteso alle ore 12 il voto della plenaria del Parlamento Ue nell'aula di Strasburgo.

Sono chiamati a votare 720 eurodeputati, che dovranno approvare a maggioranza semplice, tramite una votazione per appello nominale, l'intero gruppo di commissari selezionato da Von der Leyen. Questo è il voto che darà di fatto il via al mandato della nuova Commissione, poi servirà ancora la nomina formale da parte del Consiglio europeo. A sostenere Von der Leyen ci dovrebbero essere molti dei parlamentari che votarono per il suo secondo mandato, la maggioranza non sarà la stessa. Fratelli d'Italia voterà a favore, i Verdi potrebbero schierarsi contro, mentre tra i Socialisti (favorevoli) qualcuno potrebbe votare di no dopo le polemiche legate alla nomina di Raffaele Fitto e le accuse di svolta a destra alla Commissione.

Ue, in diretta il voto del Parlamento Europeo sulla nuova Commissione Von Der Leyen:

10:30 Come funziona il voto di fiducia alla nuova Commissione Ue a guida Von der Leyen Il voto di fiducia che inizierà alle 12 avverrà per appello nominale. Ciascuno dei 720 eurodeputati sarà chiamato ad esprimere il proprio voto. Per questo, la procedura potrebbe richiedere parecchio tempo. Per superare la votazione, la Commissione dovrà ottenere almeno la maggioranza semplice. Questo significa, presumendo che tutti i parlamentari europei siano presenti, che serviranno almeno 361 voti a favore. A cura di Luca Pons 10:00 Dove seguire in diretta il voto sulla nuova Commissione Ue a guida Von der Leyen Il sito ufficiale del Parlamento europeo mette a disposizione una diretta streaming dell'intera seduta plenaria. Dato che spesso gli eurodeputati parlano nella propria lingua madre, la diretta viene seguita da numerosi traduttori che forniscono un doppiaggio in tutte le lingue dell'Unione europea. In caso di problemi tecnici, è possibile seguire la seduta anche da una pagina di backup. A cura di Luca Pons 09:49 Von der Leyen rivendica la nomina di Fitto: "L'ho scelto per dare importanza alle regioni" Nel suo intervento Ursula von der Leyen ha rivendicato l'indicazione di Raffaele Fitto come vicepresidente esecutivo della nuova Commissione Ue. La sua nomina aveva fatto parecchio discutere la maggioranza Ue, in particolare popolari e socialisti, con questi ultimi che avevano paventato il rischio di un eventuale allargamento a destra della coalizione a causa dell'appartenenza di Fitto al gruppo dei Conservatori europei (Ecr). "Voglio che le regioni e le comunità abbiano il controllo del proprio destino e che contribuiscano a dare forma alle nostre politiche. È il compito della coesione e delle riforme che ho affidato come vicepresidente esecutivo a Raffaele Fitto. È una scelta che ho fatto, perché so quanto sia fondamentale dare alle regioni l'importanza politica che meritano", ha spiegato. A cura di Giulia Casula 09:30 A che ora inizia il voto di fiducia in Ue alla Commissione Von der Leyen Il dibattito al Parlamento europeo è già iniziato, alle ore 9. In mattinata ci sarà anche il dibattito con la stessa presidente Von der Leyen, e i gruppi politici potranno presentare delle risoluzioni da mettere ai voti. Alle ore 12, da programma, inizierà la votazione. Dato che si procede per appello nominale, la procedura potrebbe essere piuttosto lunga. A cura di Luca Pons 09:25 La conferma di Von der Leyen sul Green Deal: "Manteniamo obiettivi ma transizione più agile" Nel suo discorso Ursula von der Leyen ha confermato che il nuovo esecutivo Ue proseguirà il lavoro sul Green Deal. "Quasi cinque anni fa abbiamo lanciato il Green deal Ue: le ragioni che ci hanno spinto a essere così ambiziosi allora sono ancora più evidenti oggi. Quindi voglio essere chiara: dobbiamo mantenere e manterremo la rotta", ha spiegato. "Ma se vogliamo avere successo in questa transizione, dobbiamo essere più agili e accompagnare meglio le persone e le aziende lungo il percorso. E dobbiamo giocare sui nostri punti di forza: le nostre industrie e Pmi, i nostri innovatori e lavoratori", ha aggiunto, spiegando che nei primi 100 giorni di mandato presenterà il Clean industrial deal. A cura di Giulia Casula 09:20 Von der Leyen annuncia la "Bussola della competitività": si baserà sul rapporto Draghi La numero uno della Commissione Ue ha annunciato che la prima grande iniziativa della nuova squadra sarà la "Bussola della Competitività", che sarà "la cornice del nostro lavoro per il resto del mandato" e "si baserà sui tre pilastri del rapporto Draghi. Il primo è "chiudere il divario d'innovazione con gli Stati Uniti e la Cina, il secondo è un piano comune per la decarbonizzazione e la competitività, il terzo è l'aumento della sicurezza e la riduzione delle dipendenze", ha spiegato alla plenaria. A cura di Giulia Casula 09:17 Al via il discorso di Ursula von der Leyen: "Lavorerò con forze pro-europee" "Saremo guidati dalle linee guida politiche votate dall'Assemblea. E dalle lettere di missione, nelle quali affronterò le preoccupazioni che avete sollevato nel corso delle audizioni". Così ha esordito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante il suo intervento alla plenaria dell'Europarlamento in vista del voto di conferma al nuovo esecutivo Ue. "E come ho detto prima del voto di luglio, lavoreremo con tutte le forze democratiche pro-europee di quest'Assemblea. E come ho fatto nel mio primo mandato, lavorerò sempre dal centro. Perché tutti noi vogliamo il meglio per l'Europa, e il meglio per europei", ha precisato. A cura di Giulia Casula 09:01 Ue, oggi il voto di fiducia alla nuova Commissione Europea: news in diretta Il Parlamento europeo oggi, mercoledì 27 novembre, si riunisce in seduta plenaria per votare l'approvazione della nuova Commissione europea, scelta dalla presidente Ursula von der Leyen. Il voto è previsto alle ore 12, e avverrà per appello nominale dei 720 eurodeputati. Per avere il via libera, la Commissione deve raggiungere la maggioranza semplice dei voti. È probabile che il Partito popolare (centrodestra) voterà compatto a favore, mentre tra i Socialisti che hanno sostenuto von der Leyen qualcuno potrebbe schierarsi contro la Commissione. Al contrario, i Conservatori hanno votato contro la presidente ma Fratelli d'Italia ha detto che oggi voterà di sì. A cura di Luca Pons