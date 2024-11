video suggerito

Chi scende e chi sale nei sondaggi politici: FdI è in calo mentre il Pd guadagna mezzo punto Dopo le regionali in Umbria e in Emilia-Romagna, che hanno consegnato la vittoria al csx, anche i sondaggi non premiano FdI, che perde quasi mezzo punto. Bene il Pd, che sale al 23,3%. Tra gli altri partiti cresce solo FI. Ecco i risultati dell'ultima rilevazione di Emg.

A cura di Giulia Casula

Settimana negativa per Fratelli d'Italia che perde quasi mezzo punto e scende al 29,4%. Può tirare un sospiro di sollievo il Partito democratico, che recupera terreno e sale nuovamente sopra il 23%. Tra gli altri partiti, cresce solo Forza Italia che si piazza al 9%, superando la Lega. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Emg per Rai.

Quali partiti hanno guadagnato voti e quali ne hanno perso

Dopo le regionali in Umbria ed Emilia-Romagna, che hanno consegnato la vittoria al centrosinistra, anche i sondaggi non premiano Fratelli d'Italia, che perde lo 0,4%. Il partito di Giorgia Meloni è al 29,4% e resta comunque primo, distante dagli avversari di cui può ancora non temere la concorrenza.

Il Partito democratico invece, guadagna voti e con un +0,5% passa dal 22,8% al 23,3%. I dem si lasciano alle spalle una settimana positiva, forti del successo raggiunto alle ultime Regionali dove il Pd è arrivato primo con un ampio margine di stacco dagli altri partiti.

Il Movimento 5 Stelle invece, resta pressoché stabile all'11%, con un lieve calo (-0,1%). Il partito di Giuseppe Conte, che proprio oggi affronterà con l'Assemblea costituente l'ultima fase del suo percorso di riorganizzazione interna, si ritrova in una fase di crisi di identità. Alle ultime tornate elettorali i pentastellati hanno registrato un importante crollo nei consensi, con cui dovranno fare i conti anche in vista delle prossime Regionali del 2025.

Oltre ai dem, l'unica altra forza politica a crescere questa settimana è Forza Italia. Gli azzurri crescono dello 0,4% e salgono al 9%, posizionandosi davanti alla Lega. Guardando anche ai risultati in Emilia-Romagna e Umbria, FI sembra reggere bene nei consensi e conferma il suo ruolo di secondo partner della coalizione di centrodestra.

Il Carroccio invece, resta indietro e con un calo dello 0,1%, si attesta all'8,7%. In generale, il partito di Matteo Salvini non è andato bene alle regionali, ma a livello nazionale non si riscontrano, per il momento, grandi spostamenti a livello di consensi, anche se ormai è lontano dalle percentuali del 2019 (quando alle europee raggiunse il 34%).

Tra gli altri partiti, Alleanza Verdi-Sinistra perde lo 0,3% e scende al 6,6%, mantenendosi grossomodo attorno alle posizioni di questi ultimi mesi.

Per quanto riguarda Italia Viva, si registra un calo dello 0,2%, che porta il partito di Matteo Renzi al 2,4%. Sulle stesse percentuali si colloca Azione, in leggero aumento (0,1%). Segue Noi Moderati che raccoglie un +0,3% e passa dall'1,3% all'1,6%. E infine, +Europa, che con una flessione dello 0,3%, scende all'1,5%.