Elezioni regionali in Emilia Romagna e Umbria 2024, i risultati in diretta: seggi aperti fino alle 15, ultime news sul voto

Anche oggi, si vota in Emilia-Romagna e Umbria per le elezioni regionali 2024: i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15.

In Umbria si sfidano nove candidati: Donatella Tesei, per il centrodestra, Stefania Proietti, col centrosinistra, Martina Leonardi, appoggiata da Insieme per l'Umbria resistente, Marco Rizzo di Democrazia sovrana popolare e Alternativa riformista, Moreno Pasquinelli con il Fronte del dissenso, Fabrizio Pignalberi, con Più Italia sovrana e Quinto polo per l'Italia, Elia Francesco Fiorini di Alternativa per l'Umbria, Giuseppe Paolone, sostenuto da Forza del popolo, e Giuseppe Tritto con la lista Umani insieme liberi.

A contendersi la poltrona di Presidente della Regione però, saranno con ogni probabilità la governatrice uscente Donatella Tesei e la sindaca di Assisi, Stefania Proietti.

In Emilia-Romagna si tratta di elezioni anticipate per scegliere chi sarà il prossimo presidente dopo Stefano Bonaccini, dimessosi una volta eletto europarlamentare. I candidati sono in tutto quattro: Michele de Pascale, candidato del camplargo; Elena Ugolini, candidata con il centrodestra; Luca Teodori sostenuto dalla lista Lealtà, Coerenza e Verità e Federico Serra, che corre con Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito comunista.

in Emilia-Romagna è ammesso il voto disgiunto, cioè è possibile votare per un certo candidato presidente e per una lista a lui non collegata, mentre in Umbria non è consentito.

Finora l'affluenza registrata in entrambe le Regioni è stata piuttosto bassa rispetto alle precedenti elezioni. Resta pur vero però, che sia in Umbria nel 2019, che in Emilia-Romagna nel 2020, si votò in un'unica giornata e non in due.