Che cosa sono le politiche di coesione europee e cosa c’entrano con il piano di riarmo I fondi per finanziare le politiche di coesione – che mirano a ridurre i divari nelle regioni europee – sono uno dei principali strumenti dell’Unione. Ora se ne parla anche come in riferimento al RearmEu. Ecco cosa sta succedendo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Annalisa Girardi

I fondi per le politiche di coesione sono uno dei principali canali di finanziamento delle politiche europee. Nelle scorse settimane la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, li aveva citati ipotizzando di attingere a questo strumento anche come parte integrante del piano RearmEu. Un'ipotesi, però, che non piace all'Italia: "Non intendiamo distogliere un euro dai fondi di coesione sul tema della Difesa", aveva detto in Parlamento Giorgia Meloni, prima del Consiglio europeo.

Ma vediamo bene cosa sono i fondi di coesione. Come spiega il Parlamento europeo, i fondi di coesione sono stati istituiti "allo scopo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea per promuovere lo sviluppo sostenibile". Nel periodo 2021-2027 in particolare gli obiettivi a cui fornire sostegno sono:

gli investimenti in materia ambientale, anche in settori connessi allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano benefici per l'ambiente;

le reti transeuropee per quanto attiene alle infrastrutture dei trasporti;

l'assistenza tecnica.

I fondi di coesione vengono utilizzati per finanziare diversi programmi e vengono gestiti sia dalla Commissione che dalle autorità nazionali e regionali degli Stati membri.

Per riassumere, quindi, le politiche di coesione hanno lo scopo di ridurre divari e disparità tra i territori e le regioni europee, concentrandosi in particolare nelle aree meno sviluppate, in modo da aumentare le opportunità di sviluppo economico e sociale per le comunità più fragili. Tutte queste politiche vengono finanziate da dei fondi strutturali, che sono principalmente tre:

Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) , che è il principale strumento finanziario per favorire la crescita economica e occupazionale delle regioni europee e per appianarne disparità e squilibri di sviluppo.

il Fondo Sociale Europeo (FSE) , che ha l’obiettivo principale di sostenere gli Stati membri nel conseguire livelli elevati ed adeguati di occupazione, qualificata e resiliente, ed una protezione sociale equa ed inclusiva, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione;

Il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund – JTF), che sostiene investimenti per una transizione equa e sostenibile verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

Presentando il piano di riarmo, tra i vari strumenti per favorire le spese in difesa la presidente von der Leyen ha parlato anche di un ricorso ai fondi di coesione. Diversi Paesi però avrebbero dei dubbi a riguardo, e l'Italia è uno di questi.