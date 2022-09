“C’è un personaggio con due mamme, la Rai non lo trasmetta”: Fratelli d’Italia contro Peppa Pig Il partito di Giorgia Meloni si scaglia contro il celebre cartone britannico per i più piccoli: “È inaccettabile la scelta degli autori di Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme – dice il responsabile cultura di Fratelli d’Italia, Mollicone – chiediamo alla Rai di non trasmettere l’episodio”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia si scaglia contro Peppa Pig. Il cartone animato per piccolissimi fa infuriare il partito guidato da Giorgia Meloni. Al centro della contesa un episodio in cui c'è un personaggio che ha due mamme, una scelta definita inaccettabile. La polemica, però, non finisce qui, perché si tratta di un cartone che viene trasmesso sulla Rai. "È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme – attacca il responsabile cultura di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone – Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli".

"Ma i bambini non possono essere solo bambini? – continua Mollicone, candidato alla Camera dei deputati alle prossime elezioni politiche – Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l'indottrinamento gender". Poi arriva la richiesta ufficiale: "Per questo chiediamo alla Rai, che acquista i diritti sulle serie di Peppa Pig in Italia col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l'episodio in questione su nessun canale o piattaforma web".

Dell'episodio si è parlato molto nei giorni scorsi, quando la puntata è andata in onda nel Regno Unito su Channel 5, a qualche anno di distanza dalla petizione che chiedeva al cartone britannico di essere più inclusivo. "Vivo con mia mamma e l'altra mia mamma. Una mamma è un dottore e una mamma cucina gli spaghetti. Io amo gli spaghetti", dice Penny Polar Bear, amica di Peppa Pig, per descrivere la sua famiglia con due madri.

Il cartone, negli ultimi anni, è stato riconosciuto come portatore delle istanze della comunità Lgbtq+ e ha scelto di diventare poco alla volta più inclusivo, per trasmettere dei messaggi positivi ai bambini che lo guardano in tutto il mondo. Una scelta che, evidentemente, non è stata apprezzata da tutti.