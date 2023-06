Carta solidale contro il caro spesa, quando arrivano i 382 euro: la nuova circolare Inps La carta solidale contro il caro spesa da 382 euro verrà distribuita dopo il 27 giugno 2023, quando i Comuni hanno l’obbligo di confermare la lista di famiglie beneficiarie. Possono ottenerla le famiglie con un Isee sotto i 15mila euro, che non ricevono altri sostegni contro la povertà. La prima spesa va effettuata entro il 15 settembre.

A cura di Luca Pons

La carta solidale contro il caro spesa da 382,50 euro, che verrà erogata alle famiglie con i requisiti per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, si avvicina. In una nuova circolare dell'Inps, rivolta ai Comuni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha tracciato delle tempistiche chiare: entro il 27 giugno le amministrazioni Comunali dovranno confermare le liste di beneficiari per la carta da 382,50 euro. Come noto, la carta sarà rivolta alle famiglie che hanno un Isee al di sotto dei 15mila euro e i cui componenti non ricevono altre misure di contrasto alla povertà o integrazione salariale. Avrà il via a luglio, sarà valida fino al 31 dicembre 2023 e la prima spesa andrà effettuata entro il 15 settembre per non perdere il beneficio.

Chi può ricevere la carta solidale contro il caro spesa

La carta solidale è una misura prevista dal governo Meloni che è riservata alle famiglie che rispettano precisi criteri. Prima di tutto, è necessario avere un Isee al di sotto dei 15mila euro. Saranno poi escluse le famiglie che ricevono già una forma di sostegno al reddito: reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, qualunque misura di inclusione sociale, Naspi, Dis-coll per i collaboratori, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito, cassa integrazione e qualsiasi altra forma di integrazione salariale o sostegno nel caso di disoccupazione involontaria.

A decidere l'elenco di beneficiari saranno i Comuni. L'Inps ha già pubblicato, in una pagina riservata alle amministrazioni comunali, l'elenco delle famiglie residenti che rispettano tutti i requisiti. Starà a loro, entro il 27 giugno, a scegliere i beneficiari sulla base delle indicazioni Inps, confrontandosi con gli enti del territorio che operano nel sostegno alla povertà. Saranno privilegiate le famiglie con almeno tre componenti, e soprattutto se all'interno c'è un minorenne. In tutta Italia saranno circa 1,3 milioni le carte da distribuire, solo una per famiglia. Le famiglie selezionate saranno contattate dal proprio Comune, nei giorni successivi al 27 giugno, e invitate a presentarsi per il ritiro presso gli uffici postali. La carta verrà poi consegnata già attiva, con i soldi sopra.

Come funziona la carta da 382 euro

Ogni carta solidale, che nella pratica sarà sostanzialmente una carta prepagata, avrà già caricati 382,50 euro. Questi saranno validi fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, sarà necessario utilizzarla almeno una volta già prima, entro il 15 settembre 2023: chi non lo farà si vedrà tolta la possibilità di fare acquisti con i soldi assegnati. A ottobre, i soldi presenti sulle carte inutilizzate verranno raccolti e ridistribuiti alle famiglie che hanno utilizzato correttamente la carta.

I soldi si potranno utilizzare in tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari di prima necessità. Non si potranno acquistare, ad esempio alcolici. Il governo, tramite il ministero dell'Agricoltura, creerà poi una convenzione con alcunin negozi che effettueranno degli ulteriori sconti per chi fa compere utilizzando la carta.