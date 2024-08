video suggerito

Carta Docente 2024 in scadenza: come richiederla e entro quanto tempo si può spendere Si avvicina il giorno di scadenza della Carta del docente, il bonus da 500 euro che possono richiedere tutti gli insegnanti ogni anno scolastico per comprare libri, biglietti per musei, corsi di formazione e molto altro.

A cura di Annalisa Girardi

Sta per scadere la Carta del docente, il bonus da 500 euro destinato agli insegnanti per acquistare libri di testo, biglietti di teatri o musei, ma anche per pagare corsi di laurea o di aggiornamento. Come accaduto anche lo scorso anno, il 31 agosto è fissato il termine per spendere il bonus. Sul sito del ministero dell'Istruzione – accedendo tramite Spid o Cie – sarà possibile chiedere la nuova Carta, per il prossimo anno scolastico, che sarà quindi valida fino al 31 agosto 2025: ne hanno diritto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo a tempo indeterminato – sia pieno che parziale – che quelli in formazione.

Sulla pagina web dedicata alla Carta si fanno alcuni esempi di come può essere utilizzato il bonus da 500 euro. E si legge: "Potrai acquistare fra l'altro libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il ministero dell'Istruzione".

Quando scade la Carta del docente 2024

Come accaduto negli anni scorsi, anche nel 2024 la data di scadenza della Carta del docente è fissata al 31 agosto. Tra le domande frequenti, sempre sulla pagina del Miur dedicata alla Carta, si precisa che "i buoni di spesa generati sono spendibili fino al 31 agosto di ciascun anno", ma che comunque se l'intero importo di 500 euro non viene speso, quello residuo "andrà a incrementare l'importo del successivo anno scolastico".

Come richiedere la Carta del docente e a chi spetta

Per ricevere e attivare la Carta del docente bisogna accedere alla pagina dedicata sul portale del ministero dell'Istruzione tramite Spid o Cie. Una volta effettuata la registrazione su cartadeldocente.istruzione.it si potranno creare dei buoni da utilizzare di persona o online. Ad averne diritto sono tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli in formazione, sia quelli a tempo pieno che part time. Sul portale si legge:

La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.

Cosa si può acquistare con la Carta del docente

È possibile generare diversi buoni spesa, ma anche spendere l'intero importo per l'acquisto di un unico bene o servizio. Ecco cosa è possibile acquistare con la Carta del docente:

libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;

hardware e software;

iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione;

iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;

titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;

iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (Buona Scuola).