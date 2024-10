video suggerito

Carta del docente 2024 al via oggi, confermati i 500 euro: come attivare il bonus e cosa acquistare Oggi, lunedì 14 ottobre, dalle 14.00, parte la nuova edizione della Carta del Docente 2024-2025, il bonus fino a 500 euro che quest'anno sarà riservato solo ai docenti di ruolo e non ai supplenti. Vediamo come attivarlo e cosa è possibile acquistare con la card.

A cura di Giulia Casula

A partire dalle ore 14 di oggi, lunedì 14 ottobre 2024, ha il via la nuova edizione della Carta del Docente 2024-2025, il bonus di 500 euro riservato ai soli docenti di ruolo. Rispetto all'edizione precedente dunque, quest'anno saranno esclusi supplenti e precari.

Per attivarla sarà necessario consultare il sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e accedere tramite identità digitale com Spid o CIE. Anche quest'anno il voucher avrà il valore di 500 euro e potrà essere utilizzato per acquistare servizi diversi: dai libri ai biglietti per mostre, spettacoli, cinema, teatro, fino a corsi di aggiornamento professionale e device elettronici come computer o tablet.

Carta del docente da 500 euro al via da oggi, come funziona

In ritardo di un mese rispetto all'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, oggi aprirà la nuova edizione della card che, come si legge sulla piattaforma del ministero, sarà disponibile dalle 14. Dopo l'ipotesi di una riduzione del contributo a 425 euro netti, alla fine anche quest'anno è stato confermato l'importo già previsto le annate precedenti.

La Carta del docente è una card che consente ai docenti che la attivano di generare buoni e voucher elettronici fino al valore massimo di 500 euro. A seconda di come si decida di utilizzare il bonus, è possibile sia creare un unico buono da 500 euro da spendere in un'unica soluzione, oppure generare più voucher con cifre più basse fino all'esaurimento dell'importo massimo.

A chi è rivolta e come attivarla sulla piattaforma del Ministero

La Carta del docente sarà attivabile tramite il portale del Ministero attraverso le credenziali Spid e CIE. Una volta avvenuta l'autenticazione, il docente che ne ha fatto richiesta potrà procedere a creare il buono inserendo l'importo desiderato per l'acquisto di un certo bene o servizio, tra quelli acquistabili con il bonus. Il sistema provvederà a generare un codice da utilizzare presso i negozi, fisici o online, aderenti all'iniziativa.

Rispetto alle edizioni 2022/2023 e 2023/2024, quest'anno il bonus è rivolto solamente ai docenti di ruolo che potranno così beneficiare dei 500 euro nel loro borsellino elettronico. Restano esclusi dal benefit supplenti annuali e precari, che in Italia, secondo gli ultimi dati di Tuttoscuola, sono arrivati alla soglia record di quasi 235mila docenti.

Come si utilizza il bonus da 500 euro e cosa acquistare

Il bonus può essere utilizzato per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi tra cui: libri, sia cartacei che in formato digitale, riviste, biglietti per il teatro, il cinema, eventi culturali, mostre e spettacoli. Non solo, i buoni possono essere impiegati anche per compare hardware come computer o altri dispositivi elettronici e software.

Altri servizi che si possono acquistare tramite la Carta del docente sono i corsi di aggiornamento professionale, svolti da enti accreditati, ma anche l'iscrizione a corsi di laurea triennale, magistrale e a master.