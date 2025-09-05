Carta Dedicata a te 2025 da 500 euro, in quali città ci sono più beneficiari: l’elenco Comune per Comune

La Carta Dedicata a te da 500 euro è in arrivo a ottobre 2025, anche se non c’è ancora una data esatta in cui i Comuni inizieranno a contattare i beneficiari. Si sa già, però, quante carte saranno assegnate in ogni Comune. A comunicarlo è stato il ministero dell’Agricoltura. Al primo posto Napoli, seguita da Roma, Palermo e Milano.

Mancano poche settimane all'invio delle nuove card Dedicata a te 2025, e si sa già quanti beneficiari ci saranno in ciascun Comune. Il bonus assegna 500 euro alle famiglie che rispettano i requisiti: Isee sotto i 15mila euro, nessun altro aiuto di Stato, con priorità per i nuclei familiari numerosi e con figli piccoli. Non bisogna fare domanda: la selezione sarà gestita dai Comuni e dall'Inps, che ha già comunicato le tempistiche.

L'elenco dei beneficiari dovrebbe arrivare definitivamente nella seconda metà di ottobre, quando le amministrazioni comunali contatteranno direttamente i beneficiari invitandoli a ritirare la carta all'ufficio postale – o, se erano già beneficiari, per comunicargli che i soldi saranno caricati sulla vecchia card. Nel frattempo, il ministero dell'Agricoltura con un apposito decreto ha ribadito le condizioni per ricevere la carta acquisti e, all'allegato 2, ha indicato esattamente quanti beneficiari ci saranno in ciascun Comune.

Carta Dedicata a te, quali Comuni hanno più beneficiari

La distribuzione delle carte Dedicata a te da 500 euro in ciascun Comune ha seguito questo criterio: per la metà, le card sono state assegnate in base alla popolazione. Ovvero, le città più numerose ne hanno avute di più. L'altra metà, invece, è stata distribuita calcolando la distanza tra il reddito pro capite nazionale e quello medio del Comune. In sostanza, le città e i paesi dove la popolazione in media è più povera hanno ricevuto più carte rispetto a quelle dove il reddito a testa è, in media, più alto.

L'elenco fornito dal ministero dell'Agricoltura indica che le prime dieci città con più beneficiari per la carta Dedicata a te 2025 sono:

Napoli : 27.990 beneficiari

: 27.990 beneficiari Roma : 26.997 beneficiari

: 26.997 beneficiari Palermo: 17.867 beneficiari

17.867 beneficiari Milano: 13.455 beneficiari

13.455 beneficiari Catania: 10.385 beneficiari

10.385 beneficiari Torino: 8.350 beneficiari

8.350 beneficiari Giugliano in Campania : 6.073 beneficiari

: 6.073 beneficiari Genova: 5.517 beneficiari

5.517 beneficiari Messina: 5.516 beneficiari

5.516 beneficiari Taranto: 4.686 beneficiari

Seguono poi Reggio Calabria, Andria, Foggia, Barletta, Bologna. L'ultimo dei capoluoghi di Regione in classifica è Aosta, sia per la popolazione ridotta, sia per il reddito pro capite: ci sono appena 325 beneficiari. Al fondo della ‘classifica' anche molti piccoli paesi che non superano i 150 abitanti, e dove ci sarà un solo beneficiario.

Come detto, la valutazione non avviene solo in base al numero di abitanti ma anche al reddito medio. Questo spiega perché, ad esempio, Napoli abbia più beneficiari di Roma nonostante abbia quasi un terzo dei residenti, e anche perché Palermo superi Milano.

L'elenco completo dei beneficiari di Carta Dedicata a te 2025, Comune per Comune

Ecco l'elenco completo, Comune per Comune, del numero di beneficiari della carta acquisti Dedicata a te 2025 da 500 euro. La lista è tratta dall'allegato al decreto del ministero dell'Agricoltura. I Comuni sono inseriti in ordine alfabetico.