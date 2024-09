video suggerito

Carta Dedicata a te 2024, parte la distribuzione alle Poste: beneficiari, come ritirarla e cosa comprare Oggi, 9 settembre, parte ufficialmente la distribuzione della carta Dedicata a te 2024 alle Poste. I beneficiari della social card hanno 500 euro da spendere per beni alimentari, carburanti o abbonamenti ai mezzi. Può ottenerla chi ha un Isee sotto i 15mila euro e non riceve altri sostegni. In alcuni Comuni sono state già pubblicate le liste dei beneficiari, mentre in altri non ancora. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Luca Pons

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Carta spesa Dedicata a Te ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partita ufficialmente la distribuzione della carta Dedicata a te 2024 alle Poste per i beneficiari della social card da 500 euro, che è rivolta alle famiglie numerose con Isee sotto i 15mila euro che non ricevono altri sostegni economici. La social card è dedicata all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburante e abbonamenti a trasporti pubblici. In alcuni Comuni, come a Roma, sono state già pubblicate le liste dei beneficiari, mentre in altri, come a Napoli, si attende ancora l'avviso del Comune.

Infatti, anche se il governo Meloni aveva indicato il 9 settembre come data per il via alla distribuzione, la data esatta dipende comunque dall'amministrazione comunale. I beneficiari devono essere contattati direttamente dal Comune, e solo a quel punto possono essere certi di avere diritto alla carta Dedicata a te e recarsi a ritirarla all'ufficio postale. Se questo non è ancora avvenuto (le liste dei beneficiari si possono cercare sul sito del proprio Comune), probabilmente è perché all'amministrazione serve del tempo in più per completare le procedure.

A chi spetta la Carta spesa Dedicata a te 2024, le liste dei beneficiari

Come detto, a stabilire chi sono i beneficiari e contattarli sono i Comuni. La lista delle famiglie che rispettano i requisiti è stata stilata dall'Inps, e poi integrata dalle amministrazioni comunali confrontandosi anche con i servizi sociali. Quando la lista dei beneficiari è definitiva e le carte sono pronte alla consegna, partono le comunicazioni. Questo significa che non c'è modo di fare richiesta, ma si può solo aspettare che il Comune pubblichi la lista sul proprio sito.

Leggi anche Beneficiari Carta Dedicata a te 2024 a Napoli: come leggere la graduatoria

I requisiti, come lo scorso anno, sono molto stringenti. Per ricevere la carta Dedicata a te serve un Isee sotto i 15mila euro. In più, nessuno nella famiglia deve essere beneficiario di sostegni contro la povertà (come l'Assegno di inclusione) o contro la disoccupazione (come Naspi o cassa integrazione).

Infine, anche se non è un criterio escludente, la priorità viene data alle famiglie di almeno tre persone (e per prime a quelle con un bambino sotto i 14 anni di età). Considerando che i fondi stanziati dal governo bastano per assegnare 1,33 milioni di card, è chiaro che la quasi totalità delle famiglie selezionate sarà quindi un nucleo numeroso, mentre quelle composte da una o due persone saranno nella maggior parte dei casi fuori dalle graduatorie.

Come ritirare la social card alle Poste

Una volta arrivata la comunicazione del Comune – in teoria da oggi, 9 settembre 2024, ma è possibile che ci siano dei ritardi – i beneficiari sono liberi di andare all'ufficio postale per ritirare la carta Dedicata a te. Non è necessario recarsi alla sede delle Poste più vicina alla propria abitazione: qualunque ufficio postale va bene.

Una volta arrivati, è sufficiente aprire il relativo ticket. Per ritirare materialmente la carta, comunque, sarà necessario avere con sé alcuni documenti: la comunicazione inviata dal Comune, un qualunque documento d'identità valido e il proprio codice fiscale. ​

Come attivare la card e utilizzarla: le scadenze

Nel momento in cui si ritira la carta Dedicata a te, questa è già attiva con i 500 euro caricati sopra. Significa che può essere utilizzata da subito per effettuare pagamenti. Il suo funzionamento è identico a quello di qualsiasi altra carta elettronica prepagata, con la differenza che non ci si possono caricare somme aggiuntive e i soldi non si possono prelevare.

Il primo pagamento con la card deve avvenire entro il 16 dicembre 2024. In caso contrario, si perderà il diritto a utilizzare i 500 euro. Per di più, la somma deve essere usata interamente entro il 28 febbraio 2025, altrimenti non si avrà più accesso ai soldi rimasti.

Cosa si può comprare con la nuova carta Dedicata a te

La carta Dedicata a te può essere usata per comprare alimentari di prima necessità, carburanti o abbonamenti per i mezzi di trasporto. In alcuni esercizi commerciali ci sarà anche uno sconto del 15% (l'elenco si può consultare sul sito del ministero dell'Agricoltura nelle sezioni dedicate alle adesioni).

Come l'anno scorso, il governo Meloni ha stilato una lista dei prodotti che si possono acquistare con la card. Al di fuori di questo elenco ci sono gli alcolici, le bevande zuccherate e gli snack, ma anche tutte le categorie di alimentari che non sono esplicitamente citate, ad esempio le marmellate. Ecco la lista completa:

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

Pescato fresco

Tonno e carne in scatola

Latte e suoi derivati

Uova

Oli d'oliva e di semi

Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

Pizza e prodotti da forno surgelati

Paste alimentari

Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

Farine di cereali

Ortaggi freschi, lavorati, e surgelati

Pomodori pelati e conserve di pomodori

Legumi

Semi e frutti oleosi

Frutta di qualunque tipologia

Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

Lieviti naturali

Miele naturale

Zuccheri

Cacao in polvere

Cioccolato

Acque minerali

Aceto di vino

Caffè, tè, camomilla

Prodotti Dop e Igp