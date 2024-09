video suggerito

Beneficiari Carta Dedicata a te 2024 a Napoli: come leggere la graduatoria Le liste dei beneficiari con l’associazione carta/beneficiario sono arrivate al Comune di Napoli, in corso le verifiche tecniche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono i pagamenti della Carta Dedicata a te da 500 euro a Napoli. Oggi, lunedì 9 settembre, sono andate in pagamento le carte di coloro che erano già beneficiari e che sono stati selezionati anche nel 2024. Le social cards sono già state caricate, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, e sono attive a partire da oggi.

Arrivate le liste dei beneficiari della social card a Napoli

Per quanto riguarda i nuovi percettori della carta spesa, invece, le liste dei beneficiari con l'associazione carta/beneficiario sono arrivate al Comune di Napoli, che le ha inviate alla società informatica. Al momento sono in corso le verifiche tecniche. Non appena ultimate, partiranno le email con i link per permettere ai cittadini di scaricare la comunicazione, con la quale potranno recarsi agli uffici postali per ritirare la carta.

Gli elenchi sono due: nel primo ci sono i selezionati, circa 32mila persone, che avranno la carta. Nel secondo gli aventi diritto non selezionati per vari motivi, circa 59mila persone. Non saranno spedite lettere di comunicazione. Il Comune non pubblicherà le due graduatorie, che saranno consultabili solo tramite il link inviato per email.

La "Carta Dedicata a te 2024" da 500 euro può essere usata per comprare generi di prima necessità, carburante e abbonamenti dei trasporti pubblici. È riservata alle famiglie con Isee fino a 15mila euro.