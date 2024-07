video suggerito

Carta acquisti 2024 da 80 euro ogni due mesi, quali sono i requisiti e come fare domanda La Carta acquisti da 80 euro ogni due mesi è attiva anche nel 2024: gli over 65 e coloro che hanno figli sotto i 3 anni, se hanno anche un Isee molto basso, possono fare richiesta gratuitamente dall'inizio dell'anno. I soldi ottenuti ogni due mesi con la ricarica vanno utilizzati per beni alimentari, farmaci o bollette.

A cura di Luca Pons

Anche nel 2024 è attiva la Carta acquisti che viene ricaricata con 80 euro ogni due mesi, la misura di sostegno per le famiglie con reddito basso: fin dall'inizio di quest'anno chi ha almeno 65 anni di età oppure ha figli al di sotto dei tre anni, se ha un Isee al di sotto degli 8.052,75 euro (una soglia che sale a 10.737,00 euro per gli over 70) può fare richiesta e ottenere la carta di pagamento. La richiesta va effettuata negli uffici postali abilitanti, presentando l'apposito modulo e i documenti necessari. Questi soldi si possono usare per comprare prodotti alimentari, farmaci o pagare le bollette. Non si tratta della carta "Dedicata a te", che invece consiste in un pagamento una tantum e non deve essere richiesta.

A chi spetta la Carta acquisti da 80 euro: i requisiti

La Carta acquisti esiste fin dal 2008: l'importo e i requisiti sono stati aggiornati negli anni, e l'ultimo aggiornamento è stato comunicato dal ministero dell'Economia a gennaio. La misura è completamente diversa dalla carta "Dedicata a te": questa consiste in un pagamento una tantum, i cui requisiti sono del tutto diversi da quelli della Carta acquisti, e non è necessario presentare domanda. Al contrario, invece, la Carta acquisti va richiesta. Possono ottenerla:

coloro che hanno figli al di sotto dei 3 anni di età, se hanno anche un Isee valido inferiore agli 8.052,75 euro.

coloro che hanno tra 65 e 70 anni, se il loro Isee e il loro reddito percepito non supera gli 8.052,75 euro.

coloro che hanno più di 70 anni, se hanno un Isee sotto gli 8.052,75 euro e il loro reddito non supera i 10.737,00 euro.

Come fare domanda all'ufficio postale

Per ottenere la Carta acquisti si può fare domanda gratuitamente presso qualunque ufficio postale. È necessario compilare gli appositi moduli: questi sono disponibili anche all'ufficio postale stesso, ma volendo possono essere scaricati e stampati in anticipo. Si possono trovare sul sito del ministero, in due versioni diverse: una per le famiglie con figli minori di tre anni, l'altra per gli over 65. Insieme al modulo si trova anche una guida su come compilarlo. Una volta presentata la domanda, è sufficiente aspettare che la procedura venga completata.

È diverso il caso di chi ha già la Carta acquisti, perché l'aveva ottenuta negli scorsi anni. Chi era già beneficiario non deve presentare una nuova domanda: basta che i requisiti di età, di Isee e di reddito siano ancora rispettati, e l'erogazione degli 80 euro ogni due mesi continua.

Come si possono spendere i soldi

I beneficiari della Carta acquisti 2024 ottengono 80 euro ogni due mesi. Questo in media significa avere a disposizione 40 euro al mese, caricati su una carta elettronica. Gli 80 euro vanno spesi entro il pagamento successivo, altrimenti l'importo ricevuto viene ridotto di una somma pari al 20% dei soldi avanzati.

Si possono spendere solamente in Italia, ed è possibile acquistare prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, oppure pagare le fatture energetiche del gas o della luce. I negozi convenzionati, incluse le farmacie, possono offrire uno sconto del 5% per supportare il programma. Questi sconti possono essere effettuati direttamente alla cassa, oppure portare a un ‘buono' da usare per altri acquisti: la scelta è del negoziante. L'elenco completo degli esercizi commerciali aderenti è disponibile sul sito del ministero dell'Economia.