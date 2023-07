Caro voli, cosa sta facendo il governo per monitorare le tariffe dei biglietti aerei Nei giorni scorsi il Garante per la sorveglianza dei prezzi e il governo si sono attivati per monitorare l’andamento delle tariffe dei voli, convocando le compagnie aeree. Intanto Assoutenti ha suggerito alcune regole e accorgimenti, che permetterebbero di risparmiare fino al 20% sul costo dei biglietti aerei.

A cura di Annalisa Cangemi

Il governo ha deciso di prendere provvedimenti contro il caro voli, che grava sempre di più sulle tasche degli italiani, soprattutto in alcune tratte, come i collegamenti tra Roma e Milano e gli aeroporti sardi e siciliani. Per questo motivo nei giorni scorsi il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, sollecitato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è attivato per monitorare l'andamento delle tariffe, richiamando le principali compagnie aeree (Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizz Air) sui prezzi dei biglietti dei voli operati in Italia, evidenziando diverse anomalie.

Dopo un incontro, che si è tenuto martedì 4 luglio, il Garante ha dato dieci giorni di tempo alle compagnie per fornire le proprie risposte, che saranno esaminate dalla ‘Commissione di allerta rapida' sul caro voli, prevista per il prossimo 20 luglio. In base agli ultimi dati Istat, relativi al mese maggio 2023, che hanno fatto registrare aumenti medi del 40 per cento su base annua, ai vettori sono state chieste spiegazioni precise sulle dinamiche dei prezzi e in particolare su determinate tratte che hanno visto una variazione anomala, spiegazioni che dovranno arrivare nei prossimi giorni.

"Nei primi sei mesi del 2023 le tariffe dei voli in Italia sono salite del 50%. Talvolta i prezzi delle compagnie low cost sono addirittura superiori rispetto a quelli dei voli di linea. Da un'indagine di Altroconsumo risulta che i costi accessori possono far aumentare il prezzo iniziale del biglietto anche del 545%. Ormai non è più solo un problema per le rotte da e per la Sicilia, ma è l'intero sistema paese ad essere sotto il ricatto di una vera e propria ‘lobby dei voli', che specula sulla pelle degli italiani. La nostra battaglia continua senza se e senza ma. I cittadini prima di tutto", ha denunciato il governatore siciliano, Renato Schifani, in un post Facebook.

I consigli di Assoutenti per risparmiare sul costo dei biglietti aerei

Contro il caro voli Assoutenti ha suggerito una serie di regole e accorgimenti, che in alcuni casi possono fare risparmiare fino al 20% sul costo dei biglietti aerei. L'associazione per esempio consiglia di partire tra il lunedì e il mercoledì, prenotando un volo alle 2 di notte, e confrontare i prezzi praticati 2-3 giorni prima e dopo la partenza desiderata.