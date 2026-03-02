Btp Valore 2026, al via oggi l’emissione: tassi di rendimento, cedole e come sottoscrivere i Titoli di Stato

Al via oggi, lunedì 2 marzo 2026, l’emissione del Btp Valore. Il titolo di Stato ha una durata di 6 anni e cedole trimestrali crescenti secondo il meccanismo “step-up” (2+2+2). I tassi di rendimento minimi sono già stati comunicati dal Mef. Il codice ISIN per acquistarlo è IT0005696320. l collocamento chiude venerdì 24 ottobre alle 13.

Parte oggi, lunedì 2 marzo, il collocamento della nuova emissione del Btp Valore riservata ai piccoli risparmiatori. L'offerta resterà aperta fino a venerdì 6 marzo alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Per la prima volta, la durata del Btp sarà divisa in tre bienni: il titolo ha una durata di 6 anni, con cedole trimestrali crescenti nel tempo e un premio fedeltà dello 0,8% per chi lo detiene fino alla scadenza. Il codice ISIN è IT0005696320. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi minimi garantiti: al 2,50% per i primi due anni, al 2,80% per il terzo e quarto anno e al 3,50% per il quinto e sesto anno.

Quali sono i tassi di rendimento minimi del Btp Valore a marzo 2026

I tassi cedolari minimi sono quelli resi noti dal Mef. Sono previste cedole trimestrali crescenti secondo il meccanismo "step-up" (2+2+2 anni). Il Btp Valore dunque, renderà:

il 2,50% per il 1° e 2° anno;

il 2,80% per il 3° e 4° anno;

il 3,50% per il 5° e 6° anno.

Le cedole saranno pagate ogni tre mesi ed è previsto un premio finale dello 0,8% per chi acquista il Btp in questi giorni e lo detiene, senza cederlo, fino alla scadenza. Dopo la chiusura del collocamento, venerdì 6 marzo alle 13, il Mef farà sapere quali sono i rendimenti definitivi. Questi ultimi potranno essere confermati o rialzati a seconda delle condizioni del mercato.

Btp Valore di marzo 2026, cedole e interessi del titolo di Stato

Come dicevamo, il Btp Valore è un titolo di Stato riservato ai piccoli investitori e affini. Chi lo compra durante il collocamento non deve pagare alcuna commissione (fatta eccezione per i costi di gestione del conto e del trading online). Gli acquirenti del Btp Valore riceveranno cedole ogni tre mesi (a differenza di altri titoli che pagano a cadenza semestrale) per sei anni. Gli interessi saranno crescenti nel tempo, ogni due anni. Si tratta in un investimento non vincolato nel tempo e soggetto, come gli altri buoni del Tesoro, a una tassazione agevolata pari al 12,5% su cedole e premio finale extra.

A chi conviene, chi può acquistarlo e come sottoscriverlo il titolo

Il titolo è pensato per risparmiatori individuali, per chi sta iniziando a investire o è intenzionato a farlo. Si parte da un investimento minimo di 1000 euro e non è previsto un tetto massimo.

L'acquisto è riservato al mercato retail, pertanto le grandi società finanziarie non possono accedervi. Per sottoscrivere il Btp Valore è necessario conoscere il codice ISIN, che è stato comunicato lo scorso venerdì dal ministero: IT0005696320. Questo codice servirà a identificarlo sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite tre banche dealers, Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. e due banche co-dealers, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e ICCREA Banca S.p.A.

Per effettuare l'acquisto si può usare l'home banking, se abilitato al trading online, oppure recarsi nella propria filiale di banca o presso l'ufficio postale in cui si possiede già un conto titolo.

Quanto è tassato il Btp Valore di marzo 2026: premio di fedeltà e incentivi

Il Btp Valore prevede diversi incentivi per spingere l'investitore a tenere il titolo fino alla scadenza. Tra questi ci sono gli interessi crescenti nel tempo, il premio di fedeltà allo 0,8% per chi lo detiene fino alla fine del collocamento, e la tassazione agevolata sui guadagni effettuati con le cedole trimestrali. Chi lo compra inoltre, deve sapere che il titolo beneficia dell'esenzione dall’imposta di successione se trasmesso ai propri eredi e dall'esclusione dal calcolo Isee fino a un massimo di 50mila euro investiti in titoli di Stato.