BTP Valore, nuova emissione a marzo: ecco come funziona, a chi conviene e quanto si guadagna

Dal 2 al 6 marzo torna il BTP Valore, il titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori. Il titolo ha durata di sei anni, offre interessi trimestrali crescenti e un premio fedeltà dello 0,8% se mantenuto fino alla scadenza, con una tassazione agevolata al 12,5%. Ecco cosa c’è da sapere.

In un momento in cui molti italiani si chiedono dove mettere i propri risparmi senza correre rischi eccessivi, torna il BTP Valore, cioè il titolo di Stato pensato appositamente per il pubblico retail. Non si tratta di uno strumento per grandi investitori o operatori professionali, ma di un prodotto costruito per le famiglie, per chi ha qualche migliaio di euro da investire e desidera farlo in modo chiaro e prevedibile. La nuova emissione sarà collocata a inizio marzo, da lunedì 2 a venerdì 6 (fino alle ore 13 dell'ultimo giorno, salvo chiusura anticipata) e si inserisce in un percorso iniziato nel 2023, quando il Tesoro ha deciso di rafforzare il legame diretto con i piccoli risparmiatori.

L'idea sarebbe semplice: lo Stato chiede un prestito ai cittadini e, in cambio, promette di restituire il capitale dopo un certo numero di anni pagando nel frattempo interessi periodici. È lo stesso meccanismo di qualsiasi titolo di Stato, ma con alcune condizioni pensate per renderlo più interessante per chi investe somme contenute e non vuole sorprese.

Come funziona

Il nuovo BTP Valore durerà sei anni. Questo significa che chi lo acquista presta il proprio denaro allo Stato per questo periodo di tempo, ricevendo in cambio una remunerazione regolare. Gli interessi verranno pagati ogni tre mesi, quindi quattro volte l'anno. Non si tratta solo di una rendita periodica, ma di una rendita che aumenta nel tempo. Il meccanismo, definito "step-up", prevede che il tasso riconosciuto cresca ogni due anni: nei primi due anni sarà più contenuto, salirà infatti nel biennio successivo e aumenterà ancora negli ultimi due anni.

Tradotto in termini semplici: più a lungo si mantiene il titolo, più alto sarà il rendimento riconosciuto; è sostanzialmente un modo per incentivare chi sceglie di accompagnare l'investimento fino alla scadenza naturale, senza vendere prima. I tassi minimi garantiti saranno comunicati poco prima dell'apertura del collocamento. Una volta annunciati, poi, non potranno essere rivisti al ribasso: potranno solo essere confermati o eventualmente migliorati.

Il premio fedeltà

Oltre agli interessi, è poi previsto un premio aggiuntivo per chi acquista il titolo durante il periodo di emissione e lo conserva per tuti i sei anni. Questo premio sarà pari allo 0,8% del capitale investito. Questo non è un dettaglio secondario, significa infatti che al termine dell'investimento, oltre a riavere il proprio capitale e tutti gli interessi maturati, si riceverà anche una somma in più calcolata sull'importo iniziale. È cioè un riconoscimento pensato per chi sceglie di non muoversi e di mantenere l'impegno fino alla fine.

I vantaggi fiscali e il contesto attuale

Il BTP Valore mantiene la tassazione agevolata al 12,5% sugli interessi, più bassa rispetto a quella applicata a molti altri strumenti finanziari. Non sono previste commissioni di acquisto durante il collocamento e il titolo è escluso dall'imposta di successione. Non solo, entro certi limiti, non incide sul calcolo dell'ISEE. Ma il vero tema è il contesto in cui questa emissione arriva: dopo mesi di tassi elevati che hanno reso molto appetibili conti deposito e strumenti obbligazionari, il mercato si interroga infatti sulle prossime mosse della Banca Centrale Europea. Se nei prossimi anni il costo del denaro dovesse diminuire, i rendimenti offerti oggi potrebbero diventare più difficili da trovare. In questo senso, bloccare un tasso per sei anni può rappresentare una scelta prudente.

Allo stesso tempo, resta sempre il fattore rischio legato al debito pubblico e all'andamento generale dei mercati. Anche se i titoli di Stato italiani sono considerati strumenti tradizionalmente solidi, non esiste infatti alcun investimento completamente privo di rischio.

A chi può convenire

Ma la domanda centrale è a chi conviene? Il BTP Valore si adatta soprattutto a chi ha un profilo prudente e non cerca guadagni rapidi ma cerca invece della stabilità. È indicato per chi desidera un'entrata periodica, per esempio come integratorezione al reddito, o per chi può permettersi di lasciare il capitale investito per sei anni senza doverlo utilizzar prima. Non è invece lo strumento ideale per chi potrebbe aver bisogno di liquidità a breve o per chi punta a rendimenti più elevati accettando oscillazioni significativa del valore dell'investimento.

Al di là dei numeri e delle percentuali, la vera riflessione è sostanzialmente personale: questi soldi possono restare fermi per sei anni? Se la risposta è si, il BTP Valore può rappresentare una soluzione lineare, comprensibile e coerente con un'idea di risparmio prudente.