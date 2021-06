Con l'ultimo decreto Sostegni è stata introdotta la possibilità di utilizzare il bonus vacanze anche presso tour operator e agenzie di viaggio: l'agevolazione dunque non sarà più utilizzata unicamente per le vacanze presso le strutture ricettive che hanno aderito all'iniziativa, ma potrà essere usato anche durante la prenotazione del viaggio. Al momento, salvo nuove indicazioni, possono utilizzarlo però solo i cittadini che lo hanno richiesto entro la fine del 2020 e non ne hanno ancora usufruito.

Anche quest'anno, come la scorsa estate, l'ammontare del contributo economico varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare: fino 500 euro per le famiglie da tre o più persone, 300 euro per i nuclei da due persone e 150 euro per i single. Il provvedimento, che è stato prolungato fino al 30 giugno 2022, dopo un iniziale slittamento al 31 dicembre 2021, previsto dal decreto Milleproroghe, presenta delle novità rispetto all'anno scorso.

Il bonus vacanze non ha riscosso però molto successo: un milione e 98mila le famiglie hanno ottenuto il bonus vacanze nel 2020 ma non lo hanno ancora speso. Come riporta il Sole 24 Ore, "su un totale di circa 2,5 miliardi di euro stanziati con il decreto Rilancio (di cui 1,67 per il 2020 e 733,8 milioni per il 2021), solo 820 milioni sono stati “prenotati” attraverso circa un milione e 886mila bonus vacanze assegnati lo scorso anno. E di questi, solamente 787mila sono stati effettivamente spesi, cioè meno della metà".

Chi può richiedere il bonus e come si usa

I beneficiari della misura introdotta dal governo Conte sono i nuclei familiari con Isee fino a 40mila euro. Gli interessati possono utilizzarlo tramite l’app IO, che rilascia un codice univoco e un Qr code, da comunicare all’operatore al momento del pagamento della vacanza. È necessario stamparlo o caricarlo sul proprio smartphone, per mostrarlo alla struttura ricettiva. Al momento del pagamento bisogna anche comunicare il proprio codice fiscale.

Il bonus si deve utilizzare in un'unica soluzione e in una sola struttura ricettiva: viene riconosciuto all'80% sotto forma di sconto immediato al momento del pagamento del soggiorno, nella struttura oppure all'agenzia di viaggi o al tour operator, mentre il restante 20% può invece essere scaricato come detrazione di imposta nella dichiarazione dei redditi del componente del nucleo familiare a cui è stato intestato il documento di spesa del soggiorno.

Quali strutture accettano il bonus vacanze

Lo sconto può essere utilizzato presso alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia, e da quest'anno come dicevamo anche presso tour operator e agenzie di viaggi. Gli alberghi possono scegliere liberamente se aderire o meno, se accettare o meno il bonus da parte dei clienti: non esiste una piattaforma in cui viene caricato l'elenco delle strutture che hanno partecipato all'iniziativa. Gli albergatori comunque comunicheranno ai propri ospiti se intendono accettare questa modalità di pagamento e i clienti dovranno chiedere in anticipo se il bonus potrà essere speso.