Bonus trasporti 2023, oggi il click day: come richiederlo e utilizzarlo per treni, bus e metro Il nuovo click day del 1 ottobre per ottenere il bonus trasporti comincerà alle 8:00 di domenica mattina: il governo ha previsto il rifinanziamento del fondo per 12 milioni di euro aggiuntivi.

A cura di Tommaso Coluzzi

Puntate la sveglia alle 8:00 del 1 ottobre se volete ottenere il bonus trasporti. O forse anche qualche minuto prima. L'ultimo click day, il 1 settembre, ha visto esaurirsi i fondi in poco meno di un'ora (anche se c'è chi sostiene che si siano polverizzati in pochi minuti). Il nuovo appuntamento, arriva dopo l'approvazione, da parte del governo Meloni, del decreto Energia – pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 29 settembre, giusto in tempo per entrare in vigore prima del click day – che prevede il rifinanziamento del fondo da cui attinge il bonus trasporti, per 12 milioni di euro aggiuntivi. I 100 milioni stabiliti in origine con la legge di Bilancio dello scorso anno si sono esauriti ad agosto.

Da allora, i click day servivano a rimettere a disposizione le risorse non utilizzate da chi, ad esempio, il mese precedente ha richiesto un voucher senza poi usarlo materialmente. L'aiuto riguarda studenti e lavoratori con un reddito inferiore ai 20mila euro annui – parliamo di quello personale, non l'Isee – il bonus vale 60 euro e può essere richiesto tutti i mesi.

Come e dove fare richiesta per il bonus trasporti 2023

Il bonus trasporti può essere richiesto sul portale del ministero del Lavoro, che è attivo da tempo per l'erogazione dell'aiuto. Per richiederlo, bisogna accedere al sito con l'identità digitale, lo Spid, o la carta d'identità elettronica, la Cie. Inoltre serve anche il codice fiscale del beneficiario. Dopodiché, attraverso la procedura guidata – abbastanza rapida e semplice – si otterrà un codice Qr, una sorta di voucher da utilizzare direttamente per acquistare il proprio abbonamento per i mezzi pubblici.

Come utilizzare il bonus trasporti da 60 euro

Una volta ottenuto il proprio codice per il bonus trasporti, per utilizzarlo ci sono due alternative: recarsi personalmente dal gestore per acquistare l'abbonamento, ad esempio alle casse nelle stazioni metro e simili, o utilizzarlo online. Tutto dipende, però, dal gestore del servizio, se ha abilitato o meno la possibilità di acquistarlo online. Per il resto, basterà mostrare il codice all'operatore o inserirlo, dove previsto, nella procedura via web.

Chi può richiederlo: i requisiti di reddito

Il requisito di reddito è uno solo: non superare la soglia dei 20mila euro. Vale per lavoratori e studenti, che possono richiedere il bonus trasporti con un'autocertificazione sul proprio reddito personale. Non servirà dimostrarlo in alcun modo al momento della domanda caricata sul portale.

Quante volte si può richiedere il voucher

Il voucher, erogato sotto forma di codice, può essere richiesto ogni mese, una volta al mese. Non ci sono limiti, se non quello dell'esaurimento dei fondi a disposizione, avvenuto già ad agosto. Perciò il governo ha deciso di aggiungere 12 milioni alla dotazione. Il bonus è nominativo e, potenzialmente, può essere utilizzato tutti i mesi dell'anno.