Bonus nuovi nati da 1000 euro, cambiano le regole per fare domanda: i nuovi termini per fare richiesta

La scadenza per richiedere il bonus Nuovi nati da 1000 euro è cambiata: l’Inps ha comunicato ci saranno 120 giorni di tempo dopo la nascita, non più 60. E chi ha avuto un figlio quest’anno ma non ha fatto domanda in tempo potrà recuperare fino al 22 settembre 2025. Il bonus è rivolto a tutti coloro che hanno un Isee familiare sotto i 40mila euro.

Immagine di repertorio.

Il bonus nuovi nati è una novità lanciata quest'anno dal governo Meloni: mille euro erogati dall'Inps a coloro che hanno un figlio e che hanno un Isee familiare al di sotto dei 40mila euro. L'Inps ha però comunicato un cambiamento nelle regole per fare domanda: la scadenza sarà di 120 giorni dalla nascita, e non più di soli 60 giorni come era inizialmente. A confermarlo è una circolare dell'Istituto. Questo significa che, da quando si ha un figlio, si potrà completare la procedura per la richiesta in quattro mesi, invece di due. E c'è anche una ‘sanatoria' per chi ha avuto un figlio quest'anno ma è rimasto tagliato fuori: tempo fino al 22 settembre 2025 per recuperare e presentare la richiesta.

Nuovi tempi per la domanda del bonus, chi sono gli esclusi che possono rientrare

Nella sua prima versione, il bonus nuovi nati da mille euro prevedeva una finestra di tempo di 60 giorni per fare domanda. Questi partivano dal momento della nascita del figlio, oppure dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. In sostanza, quindi, i primi due mesi erano il momento per richiedere il bonus.

Ora però è arrivata un'estensione che, dice l'Inps, è pensata per "andare incontro alle esigenze organizzative dei

neogenitori". Ci saranno 120 giorni di tempo, ovvero quattro mesi. Ad esempio, per un bambino nato il 1° agosto si potrà fare domanda fino al 29 novembre invece che fino al 30 settembre, come sarebbe stato con le regole precedenti.

In più, l'Istituto fa sapere che chi è rimasto tagliato fuori perché non ha rispettato le tempistiche avrà una nuova occasione per presentare la sua richiesta. Per tutti coloro che hanno avuto un figlio tra il 1° gennaio e il 24 maggio 2025 – e rispettano i requisiti economici – ma non hanno fatto domanda, ci sarà una finestra aggiuntiva: tempo fino al 22 settembre 2025 per recuperare.

Chi può ottenere il bonus nuovi nati da mille euro

Il bonus nuovi nati da mille euro è dedicato ai genitori che hanno un Isee familiare più basso di 40mila euro. Il genitore che fa la richiesta deve essere residente in Italia. In caso di coppie separate, la richiesta va fatta dal genitore che convive con il bambino. Bisogna ricordare che, da aprile di quest'anno, l'Isee va calcolato senza tenere conto dei soldi investiti in titoli di Stato, oppure in buoni postali e libretti postali. E bisogna escludere anche le eventuali entrate legate all'Assegno unico per i figli a carico.

Come presentare la richiesta all'Inps

Bisogna fare domanda all'Inps entro 12o giorni dalla nascita del bambino, per ottenere il bonus nuovi nati. Si può procedere direttamente dal sito dell'Istituto, nella sezione dedicata, accedendo con Spid o con Carta d'identità elettronica. Se lo si preferisce, comunque, la pratica può anche essere gestita con l'aiuto di un patronato.

Visto che l'Inps ha esteso i termini, ci saranno circa quattro mesi di tempo per presentare la richiesta. In ogni caso, è consigliabile completare la pratica il prima possibile. Il bonus sarà erogato fino a esaurimento fondi. Questo non dovrebbe comunque presentare nessun problema, perché la somma stanziata – 330 milioni di euro – è sufficiente per coprire la quasi totalità dei nuovi nati stimati per quest'anno. Ma non si può escludere che, verso la fine dell'anno, se il bonus verrà richiesto da tutti gli aventi diritto o quasi, le risorse si possano avvicinare al fondo.