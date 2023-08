Bonus libri di scuola 2023/2024, i requisiti e come fare domanda nella propria Regione Il bonus libri di scuola per l’anno scolastico 2023/2024 è attivo in diverse Regioni, anche se i requisiti di Isee e le scadenze variano. Ecco un elenco dei bandi già pubblicati finora, chi può ottenere il bonus e come fare domanda.

L'inizio della scuola per l'anno 2023/2024 si avvicina: in quasi tutte le Regioni le lezioni ripartiranno tra meno di un mese, nella settimana tra lunedì 11 e venerdì 15 settembre 2023 (l'unica eccezione è la provincia autonoma di Bolzano, che ripartirà già il 5 settembre). Con il rientro in aula saranno anche molte le spese che ritornano, per le famiglie, aumentate dall'inflazione ancora a livelli decisamente alti. Per questo, molte Regioni hanno lanciato come sempre dei bonus per libri scolastici.

Per ogni Regione i criteri variano, in alcuni casi la finestra per richiedere i bonus è già scaduta (è così in Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Valle D'Aosta) mentre per altri si attendono ancora informazioni che potrebbero arrivare nelle prossime settimane: ecco un elenco dei bandi validi oggi.

Trentino-Alto Adige

In Trentino-Alto Adige le regole variano da Comune a Comune: per i residenti, quindi, la cosa migliore è informarsi direttamente sul sito della propria amministrazione locale. Qui si potranno conoscere requisiti e scadenze precisi.

Veneto

In Veneto il bando indica che si potrà richiedere il contributo dal 18 settembre al 20 ottobre 2023, quindi a scuola già iniziata. Il bonus è rivolto agli studenti delle scuole secondarie, cioè medie e superiori, che siano pubbliche o private. Sul sito della Regione si potrà presentare domanda a partire dalla data di apertura del bando. Il bonus è riservato ai residenti che frequentano una scuola dentro la Regione. Il bonus potrà essere al massimo di 200 euro per chi ha un Isee entro i 10.632,94 euro, e al massimo di 150 euro per chi invece ha un Isee fino a

Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna il bando per il bonus libri riporta che si potrà fare domanda dal 5 settembre al 26 ottobre 2023. Anche in questo caso bisognerà passare solo dalla piattaforma online gestita dalla Regione, facendo accesso con Spid. Non è ancora stato definito l'importo dei bonus, ma le fasce Isee saranno le stesse fissate in Veneto: la prima da 0 a 10.632,94 euro, la seconda da 10.632,95 euro a 15.748,78 euro.

Toscana

In Toscana il bonus libri scolastici è inserito nel Pacchetto scuola della Regione. Gli studenti che hanno meno di 20 anni potranno fare domanda, entro il 22 settembre 2023. Per avere le informazioni più specifiche bisognerà rivolgersi al proprio Comune, perché il contributo potrà variare da 130 a 300 euro. La soglia Isee richiesta è la stessa: entro i 15.748,78 euro. C'è un'eccezione: per i residenti di Capraia e Isola del Giglio, l'Isee può arrivare fino a 36mila euro.

Lazio

Per la Regione Lazio c'è la possibilità di ottenere i libri con una fornitura "gratuita o semigratuita". Il bonus è rivolto alle scuole medie e superiori, e la soglia Isee per fare domande è di 15.493,71 euro. La domanda andrà presentata, facendo l'accesso con Spid, sulla piattaforma Siced entro il 15 ottobre 2023.

Campania

Anche in Campania il bonus libri è rivolto alle scuole medie e superiori. Per la valutazione si può rientrare in due fasce Isee: la prima da 0 a 10.633 euro, la seconda da 10.633,01 euro a 13.300 euro. La precedenza sarà data alle famiglie che hanno più difficoltà economiche, e non in base a chi presenta prima la domanda. Per le scadenze precise bisogna consultare il proprio Comune.

Puglia

In Puglia, l'importo preciso e le scadenze del bonus variano da Comune a Comune. Ciò che è condiviso per tutta la Regione è la platea di destinatari (studenti di scuole medie e superiori che risiedono in Puglia) e la soglia Isee: 10.632,94 euro, oppure 14mila euro per una famiglia con tre o più figli.

Calabria

In Calabria il bonus libri è rivoto agli studenti delle scuole superiori che risiedono nella Regione. L'Isee deve essere al di sotto dei 6mila euro per potervi accedere. Le specifiche del bonus (scadenze e importo) variano a seconda del Comune di residenza.