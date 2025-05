video suggerito

Bonus Giovani 2025, al via oggi le domande: chi può ottenerlo, come e per quali contratti di lavoro Da oggi, venerdì 16 maggio 2025, si può richiedere il bonus giovani under 35, l’esonero totale dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Il contributo vale fino a 500 euro al mese per un massimo di 24 mesi, ma può salire a 650 euro per le imprese che si trovano all’interno della Zona economica speciale (Zes). Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

Da oggi, venerdì 16 maggio 2025, è possibile fare domanda per il bonus giovani under 35, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali previsto per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani con meno di 35 anni che non hanno mai avuto un contratto stabile. Lo sconto contributivo può valere fino a 500 euro al mese per un massimo di 24 mesi, che salgono a 650 euro nel caso di assunzioni all'interno della Zona economica speciale (Zes). Il bonus vale sia per le nuove assunzioni che per i passaggi di contratto, da tempo determinato a indeterminato. Come ha chiarito anche l'Inps nella sua ultima circolare, i nuovi contratti devono o dovranno essere stipulati tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

A chi spetta il Bonus giovani 2025: i requisiti per richiederlo

Il Bonus giovani 2025 consiste in un esonero totale dei contributi e può essere richiesto dal datore di lavoro a patto che il giovane assunto rispetti i seguenti requisiti:

abbia meno di 35 anni di età;

non sia mai stato occupato a tempo indeterminato finora;

l'assunzione deve avvenire o essere avvenuta tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Come fare domanda per il bonus giovani under 35: il modulo online

Da oggi sarà possibile fare domanda per richiedere l'agevolazione. Spetterà al datore di lavoro gestire la procedura, inoltrando la richiesta e compilando l'apposito modulo consultabile sul sito dell'Inps. Quest'ultimo può essere scaricato dalla sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani". Al suo interno il datore di lavoro dovrà inserire una serie di dati utili a identificare l'impresa, il giovane assunto, la formula contrattuale, la sede e la retribuzione lavorative.

Per quali contratti di lavoro si applica il bonus

Come dicevamo, il bonus giovani si applica sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato che per i passaggi di contratto, da tempo determinato a indeterminato, purché siano avvenuti dopo il 1° settembre dello scorso anno. Nello specifico, l'Inps chiarisce che l'agevolazione può essere richiesta dai datori di lavoro privati per le assunzioni relative alla "qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale".

Quali contratti non rientrano nel contributo

Sono esclusi dall'esonero al 100% dei contributi i contratti di lavoro domestico, come ad esempio colf o badanti. Non è previsto neppure per i rapporti di apprendistato, per i contratti di collaborazione e per quelli relativi a lavoro intermittente o a chiamata.

Quanto vale il bonus giovani 2025

Lo sconto sui contributi da versare per l'assunzione di giovani under 35 può valere fino a 500 euro al mese per ciascun lavoratore privato. Nel caso in cui l'assunzione o il passaggio di contratto avvenga all'interno di un'impresa che ha la sua sede in una delle Regioni dell'area Zes (ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il valore del bonus sale a 650 euro al mese. In entrambi i casi l'esonero si applica per un massimo di 24 mesi.