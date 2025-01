Bonus cultura 2025, al via oggi le domande: come ottenere i 500 euro con Carta giovani e Carta del merito

video suggerito

A cura di Luca Pons

A partire da oggi, 31 gennaio 2025, alle ore 11, gli studenti possono fare richiesta sul sito del ministero della Cultura per ottenere la Carta cultura giovani e la Carta del merito. Entrambe valgono 500 euro e si possono cumulare, ma hanno requisiti diversi. La Carta della cultura giovani è riservata ai nati nel 2006 che hanno Isee fino a 35mila euro, mentre la Carta del merito è per i diplomati nell’anno scolastico 2023-2024 che hanno preso 100 o 100 e lode. I soldi si potranno usare per comprare prodotti come libri, audiolibri, cd, vinili, ma anche biglietti per spettacoli teatrali e cinema, abbonamenti a giornali cartacei o digitali. Esclusi invece i videogiochi e gli abbonamenti a canali o piattaforme online.

A chi spettano i due bonus cultura 2025: i requisiti per ottenere i 500 euro

Per ottenere la Carta cultura giovani e la Carta del merito i requisiti sono diversi. Chi li rispetta tutti può fare domanda per entrambe, mentre chi rientra solo in una categoria dovrà richiederne solamente una.

La Carta della cultura giovani è riservata ai giovani nati nel 2006, che quindi l'anno scorso hanno compiuto 18 anni. E prevede un requisito economico: l'Isee familiare deve essere al massimo di 35mila euro.

La Carta del merito, invece, non ha un requisito di età in senso stretto. È rivolta a tutti coloro che si sono diplomati nell'anno scolastico 2023/2024 e hanno ottenuto un voto pari a 100 oppure 100 e lode. Non ci sono paletti economici: chi ha preso il voto più alto potrà richiedere i soldi, a prescindere dal proprio Isee e dal reddito della famiglia.

Come fare domanda per Carta cultura giovani e Carta del merito

Per presentare la domanda bisogna accedere al sito dedicato gestito dal ministero della Cultura. Qui ci sarà uno spazio sia per gli esercenti interessati all'iniziativa, sia per i giovani che vogliono richiedere la carta. Facendo accesso e seguendo la procedura indicata sarà possibile registrare la propria domanda.

Cosa si può comprare con le due Carte

Come avveniva con il vecchio bonus cultura, che veniva erogato a tutti i 18enni senza distinzioni, i soldi possono essere usati per comprare vari prodotti. Il valore, si ricorda, è di 500 euro per ciascuna carta. Chi le ottiene entrambe, quindi, avrà a disposizione mille euro da spendere.

Si possono comprare libri, riviste, abbonamenti a giornali cartacei o online, ma anche musica registrata (cd, vinili), prodotti dell'editoria audiovisiva. E anche biglietti per spettacoli dal vivo e cinema, così come musei, mostre, aree archeologiche e parchi naturali. Ma non solo: il bonus è valido anche per corsi di musica, teatro, danza o lingue straniere.

Sono esclusi due gruppi importanti di prodotti: i videogiochi, e gli abbonamenti a piattaforme online (ad esempio quelle di streaming). E, in tutti i casi, i negozi non avranno la possibilità di ‘convertire' i 500 euro della carta in buoni acquisto da utilizzare per altro.