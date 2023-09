Bonus asilo nido 2023 fino a 3mila euro: requisiti e come fare domanda Il bonus asilo nido 2023 offre fino a 3mila euro per il pagamento della retta dell’asilo e per i bambini con gravi patologie. La domanda va fatta entro il 31 dicembre 2023. Il bonus copre fino a 11 mensilità, e non c’è una soglia Isee massima. Ecco chi può ottenere il bonus e quali requisiti rispettare.

A cura di Luca Pons

Anche per il 2023 torna il bonus asilo nido, il sussidio fino a 3mila euro per il pagamento delle rette di asili nido, pubblici e privati, nato nel 2016 e poi sempre rinnovato. Il sostegno è accessibile per chi rispetta i requisiti e segue la procedura per fare domanda all'Inps, nei limiti dei fondi che il governo ha assegnato alla misura. Non c'è un Isee massimo da rispettare, ma l'importo che è possibile ricevere varia in base al proprio Isee minorenni. La soglia minima che si può ricevere è di 1.500 euro, e l'importo può coprire fino a 11 mensilità. In più, è disponibile una misura anche per quei bambini che non possono frequentare l'asilo nido a causa di patologie croniche. Ecco come funziona il bonus e chi lo può ricevere.

Come fare domanda per il bonus asilo nido 2023: i requisiti

Per fare domanda bisogna seguire la procedura online sul sito dell'Inps, oppure rivolgersi a un Cav o a un patronato. A presentare la richiesta deve essere un genitore del bambino, oppure la persona che ha l'affido legale. L'unico requisito è avere cittadinanza italiana, oppure comunitaria, o infine avere un regolare permesso di soggiorno valido nell'Unione europea. Anche i genitori che hanno la protezione sussidiaria o hanno lo status di rifugiati politici, a prescindere dalla loro cittadinanza, possono fare richiesta. Se si ha più di un figlio che fa l'asilo, va presentata una domanda diversa per ciascuno.

A fare la domanda deve essere il genitore che paga effettivamente la retta dell'asilo. Quando si presenta la domanda, bisogna avere l'attestazione della residenza in Italia, e anche del fatto che il bambino sia convivente con il genitore. Bisogna inoltre indicare il numero di mesi in cui il minorenne ha frequentato l'asilo, da gennaio a dicembre 2023, per un massimo di 11 mesi.

Quanto spetta per ogni bambino in base alle soglie Isee

L'importo che è possibile ricevere tramite il bonus asilo nido 2023 è diverso a seconda del proprio livello di Isee minorenni. Si parla di limiti massimi, ma l'Inps specifica che comunque il pagamento non potrà mai essere superiore all'importo della retta effettivamente pagata. In particolare:

Isee minorenni fino a 25mila euro: il limite è di 3mila euro all'anno, ovvero al massimo 272,73 euro al mese per 11 mensilità

Isee minorenni da 25mila a 40mila euro: il limite è di 2.500 euro all'anno, quindi al massimo 227,27 euro al mese per 11 mensilità

Isee minorenni sopra i 40mila euro: il limite è di 1.500 euro all'anno, quindi al massimo 136,37 euro al mese per 11 mensilità

Il bonus per chi non può frequentare l'asilo nido

Esistono poi forme di assistenza presso la propria abitazione, pensate per le famiglie in cui c'è un bambino – con meno di tre anni di età – che non può frequentare l'asilo per una grave patologia cronica. In questo caso bisogna presentare, insieme alla domanda, anche un attestato rilasciato da un pediatra. L'importo del bonus è uguale a quello del bonus asili ordinario, e segue le stesse fasce di Isee minorenni. L'erogazione, però, non avviene in mensilità separate ma con un solo pagamento.

Quali sono le scadenze del bonus asilo nido 2023

La scadenza per fare domanda è il 31 dicembre 2023. Successivamente, chi ha accesso al bonus dovrà caricare entro il 31 luglio 2024 le ricevute di pagamento delle rette dell'asilo, a dimostrazione degli importi pagati.