Bonus animali domestici 2025, i requisiti e come ottenere le detrazioni sulle spese veterinarie Il Bonus Animali Domestici è stato confermato anche per il 2025 e ha l'obiettivo di sostenere i proprietari di animali da compagnia nelle spese veterinarie, riducendo il peso economico di cure essenziali come visite e interventi. Consente ai beneficiari di ottenere così una detrazione pari al 19% sull'IRPEF per le spese veterinarie sostenute, entro un limite massimo di spesa di 550 euro all'anno.

A cura di Francesca Moriero

Il Bonus Animali Domestici è stato confermato anche per il 2025 e offre un’importante agevolazione fiscale per chi possiede animali da compagnia. Questa misura consente ai beneficiari di ottenere una detrazione pari al 19% sull’IRPEF per le spese veterinarie sostenute. La detrazione si applica entro un limite massimo di spesa di 550 euro all’anno, indipendentemente dal numero di animali posseduti. È prevista anche una soglia minima di 129,11 euro per le spese relative all’acquisto di medicinali: importi inferiori a questa cifra non sono detraibili. Il Bonus ha l'obiettivo di sostenere i proprietari di animali domestici nelle spese veterinarie, riducendo il peso economico di cure essenziali come visite e interventi. Secondo i dati, la spesa media per cure veterinarie in Italia è oggi di circa 170 euro all’anno, con picchi in città come Roma (174 euro). Il bonus mira anche a combattere il randagismo, un fenomeno ancora diffuso nel Paese: solo nel 2024, sono stati abbandonati circa 80mila cani, e gli incidenti stradali causati da animali abbandonati hanno superato i duemila casi all’anno, con gravi conseguenze sia per gli animali che per gli automobilisti.

A chi spetta il bonus animali domestici: i requisiti per richiederlo

Per poter usufruire della detrazione, è necessario rispettare i seguenti requisiti:

Il beneficiario deve avere almeno 65 anni;

È richiesto un indicatore ISEE non superiore a 16.215 euro;

Il richiedente deve essere un cittadino italiano residente;

L'animale domestico deve essere regolarmente registrato all’Anagrafe degli animali d’affezione.

Tutte le spese veterinarie devono essere documentate e pagate con metodi tracciabili, come carte di credito o bonifici.

Quali spese veterinarie copre il bonus

La detrazione fiscale copre un’ampia gamma di spese veterinarie, tra cui:

Visite specialistiche;

Operazioni chirurgiche;

Esami di laboratorio;

Acquisto di farmaci prescritti dal veterinario

Categorie di animali ammesse

Il bonus è valido solo per alcune categorie di animali domestici:

Cani e gatti;

Criceti, furetti e piccoli roditori;

Non è ancora chiaro se rettili, anfibi e invertebrati possano rientrare nel beneficio.

Cosa non è detraibile

Non possono essere richieste detrazioni per le spese relative agli animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare;

Animali utilizzati per attività commerciali o agricole;

Animali coinvolti in attività illecite;

Come ottenere il bonus animali domestici: la documentazione necessaria

Per accedere alla detrazione, è necessario compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, includendo tutte le spese veterinarie sostenute nell’anno fiscale di riferimento. È fondamentale allegare anche la documentazione che dimostri le spese effettuate, come ricevute o fatture, che devono riportare:

Il codice fiscale del proprietario;

I dettagli dei trattamenti ricevuti o dei farmaci acquistati.