Silvio Berlusconi torna a parlare, e lo fa dopo aver incontrato i ministri e i vertici del suo partito, Forza Italia, oggi nella sua Villa Grande a Roma. L'ex presidente del Consiglio ha registrato un videomessaggio, pubblicato poi su Facebook, in cui fa il punto sul piano di vaccinazione e sulle nuove possibili misure restrittive che il governo Draghi metterà in campo nelle prossime ore per contrastare la ripresa dei contagi da Covid-19. "Stiamo attraversando la più grande emergenza della storia italiana dalla seconda guerra mondiale ad oggi, l'Italia piange 100mila morti e il numero dei contagi è tornato a salire in maniera molto preoccupante – spiega Berlusconi – l'emergenza sanitaria e quella economica che ne consegue potranno finire soltanto quando finalmente sarà immunizzata la gran parte degli italiani e questo si dovrebbe ottenere entro la prossima estate".

Berlusconi ha le idee chiare su come uscire dalla pandemia: "Ci servono più dosi di vaccino, finalmente Pfizer ha dato garanzie sulle nuove consegne che consentiranno di imprimere un'accelerazione nella somministrazione". Ma "abbiamo anche buone prospettive per altri vaccini e anche per quanto riguarda il vaccino russo, lo Sputnik, che secondo gli esperti funziona molto bene", continua l'ex presidente del Consiglio. E sul programma di somministrazione rilancia: "Il piano vaccini che Forza Italia ha studiato e proposto al governo dimostra che creando una rete di somministrazione pubblica e privata, civile e militare, che lavori in maniera coordinata sarà possibile somministrare 500mila fiale al giorno".

Il leader di Forza Italia si schiera contro nuove restrizioni troppo rigide: "Riteniamo comunque che si debba scongiurare un nuovo lockdown generalizzato che potrebbe avere conseguenze molto gravi sulla nostra economia", continua Berlusconi. "Dobbiamo quindi garantire agli italiani delle decisioni ponderate per quanto riguarda i divieti per i cittadini e dobbiamo anche garantire agli imprenditori risarcimenti adeguati e veloci per coloro che si vedranno obbligati a fermare le loro attività".