Berlusconi dice che Draghi è l’ultimo presidente prima del voto, ma si può proseguire senza 5 Stelle Il leader di Forza Italia attacca i 5 Stelle e dice che il governo può andare avanti senza di loro, poi avvisa: “Draghi sarà l’ultimo presidente del Consiglio di questa legislatura”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Draghi e poi il voto. Silvio Berlusconi ha le idee chiare: basta nuovi governi, ma soprattutto basta nuovi presidenti del Consiglio. Il leader di Forza Italia, in una lunga intervista alla Stampa, attacca il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, ma anche chi pensa di costruire un grande Centro. Per Berlusconi non è il momento di andare a votare, ancora. Ma se dovesse accadere lui e il suo partito sono pronti per le elezioni: "Non ci fanno paura". Una cosa è certa: "Draghi sarà l'ultimo presidente del Consiglio di questa legislatura – spiega il leader di Forza Italia – ma si può andare avanti anche senza i 5 Stelle". Insomma, più o meno in linea con ciò che dicono da giorni altri esponenti della maggioranza di governo. Uno su tutti Matteo Renzi.

E a proposito di Renzi e di chi vuole creare il grande Centro sorride: "Sarebbe l'ennesimo centro piccolo piccolo, affollato di leader senza seguito nel Paese – dice – mentre il campo largo sembra più un campo santo". Tornando al governo Draghi, Berlusconi si prende il merito di essere stato il primo ad appoggiarlo: "Abbiamo assunto l'impegno di sostenerlo lealmente fino al 2023 – spiega – Però non è possibile che un governo vada avanti se ogni giorno una delle maggiori forze politiche che dovrebbero sostenerlo si dissocia fino a non votare provvedimenti essenziali". E torna sulla sua richiesta di nuovo passaggio alle Camere: "Per questo ho chiesto un chiarimento che non è più differibile – continua – Se i 5 Stelle sono ancora nel perimetro della maggioranza si comportino di conseguenza. Se non lo sono più, lo dicano chiaramente".

Berlusconi lo ha già detto chiaramente: se i 5 Stelle non votano la fiducia al Senato per lui la strada sono le elezioni. "Se accadesse noi siamo pronti – spiega – I sondaggi sono in continua crescita e ci danno ormai stabilmente in doppia cifra". E dopo un passaggio sulla situazione economica "gravissima" e l'attacco a chi "mette in pericolo la stabilità del Paese" mentre ci sono "la guerra in Europa, l'inflazione e il costo dell'energia", conclude ancora parlando dei 5 Stelle: "Ovviamente non hanno alcun futuro e alcuna prospettiva, tanto è vero che la parte più avveduta politicamente li ha lasciati". È una strizzata d'occhio a Di Maio, e non è un caso.