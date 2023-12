Beppe Grillo fa gli auguri di Natale con una poesia del poeta palestinese Darwis Per gli auguri di Natale via social, il fondatore del Movimento cinque stelle Beppe Grillo sceglie la poesia ‘Pensa agli altri’, del poeta palestinese Mahmud Darwis.”Buon Natale, con l’augurio che ognuno possa essere la luce di coloro che vivono nel buio”, si legge in un post a commento della poesia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il Garante del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo pubblica un messaggio di auguri sul suo blog condividendo una poesia del poeta palestinese Mahmud Darwis.

"Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri, non dimenticare il cibo delle colombe. Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri, non dimenticare coloro che chiedono la pace. Mentre paghi la bolletta dell'acqua, pensa agli altri, coloro che mungono le nuvole. Mentre stai per tornare a casa, casa tua, pensa agli altri, non dimenticare i popoli delle tende. Mentre dormi contando i pianeti , pensa agli altri, coloro che non trovano un posto dove dormire. Mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri, coloro che hanno perso il diritto di esprimersi. Mentre pensi agli altri, quelli lontani, pensa a te stesso, e di': magari fossi una candela in mezzo al buio".

"Buon Natale, con l'augurio che ognuno possa essere la luce di coloro che vivono nel buio", ha aggiunto l'ex comico e fondatore del Movimento Cinque Stelle a commento della poesia. Nel post pubblicato per la Vigilia si vede anche un collage fotografico di un Babbo Natale che siede affranto sulle macerie di uno scenario di guerra.

Beppe Grillo ha trascorso da poco un breve periodo nell'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, ed è stato dimesso lo scorso 16 dicembre, rientrando nella sua villa di Marina di Bibbona. Il ricovero era stato suggerito dai medici, dopo che il Garante del M5s aveva avuto un malore, mentre si trovava a casa. I sanitari hanno deciso di tenerlo precauzionalmente in osservazione per alcuni giorni, per sottoporlo ad alcuni accertamenti. In ospedale Grillo ha ricevuto una cura a base di antibiotici, ma le sue condizioni non sono mai state preoccupanti. Dopo il periodo di degenza Grillo ha voluto ringraziare il personale sanitario e tutto lo staff della struttura: "Un piccolo grande soccorso pieno di umanità. A tutti i medici, infermieri e a tutto il personale dell'ospedale di Cecina, un grazie di cuore…anche a Mario, che mi entrava in camera di notte. E a Nino, che faceva suonare tutti gli allarmi. Vi voglio bene, Buon Natale".