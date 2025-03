video suggerito

Autovelox, il governo ha bloccato il decreto che regolamenta l'uso degli apparecchi: cosa cambia ora Uno stop al decreto del Mit che omologa tutti gli autovelox approvati dopo il 2017. Il dicastero guidato da Salvini lo ha bloccato "perché sono necessari ulteriori approfondimenti". Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno.

A cura di Annalisa Cangemi

Il governo ha sospeso lo schema di decreto che regolamenta l’uso degli autovelox e che era in fase di trasmissione a Bruxelles. La decisione è stata presa dal Mit, su indicazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini, perché sono "necessari ulteriori approfondimenti", si legge in una nota del dicastero di Porta Pia.

Il decreto in questione è quello che riguarda l'omologazione degli autovelox, che potrebbe avere delle ripercussioni sui ricorsi presentati da molti automobilisti, multati da autovelox non omologati. Da luglio infatti dovrebbero scattare nuove regole per l'utilizzo degli strumenti: dovrebbero essere considerati "validi" tutti quelli dall'agosto del 2017. Una sorta di sanatoria che porrebbe fine alla gran parte dei ricorsi.

L'Asaps, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, ha comunicato l'avvenuta notifica del decreto al sistema Tris dell'Unione Europea, dopo quello da poco pubblicato sull'alcolock. A luglio il decreto, secondo i programmi del ministero, dovrebbe esser operativo, mettendo fine a polemiche e ricorsi scaturiti dopo l'ordinanza 10505/2024 della Corte di Cassazione, la quale aveva stabilito che non sono valide le multe per eccesso di velocità, se l'apparecchio di rilevazione non è "omologato", ma solo "approvato". La Cassazione dunque ha ritenuto illegittima la prassi seguita fino all'anno scorso.

"A luglio diventerà quindi operativo, mettendo fine a polemiche e ricorsi", aveva spiegato l'Asaps. "Finalmente si farà chiarezza, e finiranno i sistematici ricorsi che hanno criminalizzato ì misuratori di velocità e hanno fatto annullare le sanzioni per le velocità oltre i limiti, anche le velocità tra le più elevate", aveva detto il presidente Giordano Biserni.

Il decreto, ora sospeso fino a nuovi accertamenti, è composto da sette articoli e da un lungo allegato tecnico contenente caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'art.142 del Codice della Strada.

Secondo il Codacons ora però gli apparecchi non conformi andrebbero spenti, per evitare una raffica di ricorsi da parte degli automobilisti: "La conseguenza automatica del nuovo decreto del Mit è che gli Autovelox che non rispettano gli standard previsti dal Ministero dovranno essere disattivati dai Comuni, in attesa del completamento dell'iter per ottenere l'omologazione ministeriale: in caso contrario, qualsiasi sanzione elevata da apparecchi approvati ma non omologati secondo le nuove regole, sarà dichiarata nulla da Prefetti e Giudici di pace, e si rischia una valanga di ricorsi da parte degli automobilisti con costi legali enormi per le casse comunali".

Le polemiche

"Il Mit ha reso noto di aver sospeso lo schema di decreto che regolamenta l'uso degli autovelox, già in fase di trasmissione a Bruxelles. Il ministro fleximan-Salvini, che aveva spostato totalmente la furia distruttiva di questi strumenti di moderazione della velocità, forse deve fare i conti con la realtà dell'ordinamento europeo", attacca in una nota Francesca Ghirra, capogruppo di Avs nella commissione Attività produttive della Camera.

La sospensione del decreto sugli autovelox, secondo il Codacons, "allunga l'agonia degli automobilisti e accresce ancora di più la confusione nel settore delle multe per violazione del Codice della strada".

"Dopo anni di attesa e di sentenze controverse che hanno di fatto bocciato gli autovelox approvati ma non omologati – aggiunge l'associazione – si assiste ad un nuovo rinvio nella risoluzione di una questione che ha portato ad una raffica di ricorsi da parte degli automobilisti e generato grande confusione sulla certezza delle multe stradali. L'eccesso di velocità continua ad essere una delle prime cause di morti, feriti e incidenti sulle nostre strade, e a maggior ragione il decreto del ministero era fondamentale per mettere fine alle carenze normative che portano i Comuni ad usare apparecchi fuorilegge e i giudici di pace e i prefetti ad annullare le multe", sottolinea l'associazione di consumatori.

La conseguenza della sospensione, avverte quindi il Codacons, "sarà che gli enti locali continueranno ad usare apparecchi non omologati e gli automobilisti multati ad impugnare le sanzioni elevate dagli autovelox".