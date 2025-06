video suggerito

Aumenta il prezzo del caffè: la mappa dei rincari nelle città italiane Aumenta il costo del caffè al bar nelle città italiane: negli ultimi tre anni, il prezzo di una tazzina di caffè è aumentato di circa il 15%. Ecco le città in cui si registra il maggior incremento dei prezzi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Annalisa Cangemi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Che il prezzo del caffè sarebbe aumentato ancora era già chiaro nei mesi scorsi, quando il costo rilevato ha iniziato a risentire del cambiamento climatico e dei rincari subiti dalla materia prima. Ora la conferma arriva da un articolo il Corriere della Sera, che cita i dati del ministero delle imprese e del Made in Italy sul prezzo di un caffè ed di un cappuccino al bar, elaborati dalla piattaforma Withub in due mappe dell’Italia interattive divise per provincia, da quella con i prezzi più bassi fino a salire a quella con i prezzi più alti. Negli ultimi tre anni, il prezzo di una tazzina di caffè è cresciuto di circa il 15%. e non è escluso che il prezzo possa salire ancora.

Da quanto emerge nello studio, Benevento, Bolzano, Parma e Ferrara sono le province in cui il costo del caffè è aumentato di più.

Il costo del caffè e del cappuccino, città per città

Per quanto riguarda il costo di un caffè al bar, la provincia con il prezzo più alto nel 2025, come scrive il Corriere della Sera, è Benevento, in Campania, dove un espresso cosa 1,49 euro in media. Ma è anche, si sottolinea, l'unica provincia italiana dove il valore risulta in calo, anche se solo dell’1%: nel 2024 il Mimit segnalava un costo di 1,50 euro.

Leggi anche Israele colpisce l'Iran: la mappa degli impianti nucleari di Teheran attaccati e le città sotto assedio

Al secondo posto troviamo Bolzano, in Trentino-Alto Adige, dove per bere un caffè al bar servono 1,45 euro. Qui l'incremento registrato rispetto al 2024, quando una tazzina costava 1,36 euro, è del 7%. Al terzo posto in classifica ci sono Parma e Ferrara: nei bar di entrambe le città per bere un caffè bisogna spendere in media 1,41 euro. A Parma il prezzo è aumentato del 3% rispetto a 1,37 euro registrato nel 2024; nella seconda, invece, il costo è aumentato del 9%, tenendo presente che lo scorso anno il caffè costava 1,29 euro. I rincari più alti segnalati sono in Sicilia: a Messina e a Siracusa il prezzo del caffè è aumentato del 12% rispetto all'anno scorso. A Messina si è passati da 0,95 a 1,06 euro; mentre a Siracusa si registra un incremento da 1,02 a 1,14 euro.

Se prendiamo in esame il costo di un cappuccino al bar, Bolzano si piazza in testa alla classifica delle province più care: è anche l'unica città dove vengono superati i 2 euro. Un cappuccino qui costa 2,24 euro a tazza, con un rincaro del 4% rispetto ai 2,15 euro registrati nel 2024.

Al secondo posto per gli aumenti del cappuccino c'è Palermo, dove si pagano in media 1,89 euro (+1% rispetto a 1,87 euro dell'anno scorso). Segue, per un centesimo, Siracusa, dove un cappuccino ha il costo medio di 1,88 euro: qui rispetto al 2024, il rincaro è del 6% e dieci centesimi (1,78 euro).

La percentuale di aumento del prezzo più elevata è stata registrata a Firenze: nel 2024 un cappuccino aveva il prezzo di 1,41 euro mentre oggi vale 1,78 euro. In alcune province però il prezzo è anche sceso. Ad esempio, a Gorizia, in Friuli-Venezia Giulia, si parla di -12% (da 1,67 del 2024 a 1,47 euro del 2025).