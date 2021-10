Assalto sede Cgil, Meloni ammette: “A Roma matrice fascista a manifestazione no green pass” La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ammette che alla base dell’organizzazione della manifestazione no green pass di sabato scorso c’erano istanze neofasciste: “A Roma era Forza Nuova, certo, è una matrice fascista, a Milano erano anarchici, una matrice antifascista, la violenza è sempre violenza o va condannata solo da una parte?”.

A cura di Annalisa Cangemi

"A Roma era Forza Nuova, certo, è una matrice fascista, a Milano erano anarchici, una matrice antifascista, la violenza è sempre violenza o va condannata solo da una parte?". Lo ha detto Giorgia Meloni, in piazza a Trieste durante un evento elettorale, commentando gli scontri alla manifestazione no green pass, sfociata nelle violenze all'interno della sede della Cgil a Roma. Dopo giorni di reticenze la leader di Fratelli d'Italia ha ammesso che la matrice della mobilitazione, per la quale sono stati arrestati i leader di Forza Nuova Fiore e Castellino, è fascista.

Il giorno dopo gli scontri Meloni si era limitata ad accusare la ministra dell'Interno Lamorgese per la gestione della sicurezza pubblica, addossandole la colpa di quanto accaduto in piazza. Aveva inoltre dichiarato di non sapere quale fosse la matrice della manifestazione: "È sicuramente violenza e squadrismo, poi la matrice non la conosco. Il punto è che è violenza, è squadrismo e questa roba va combattuta sempre".

"Noi – ha detto oggi da Trieste, dove il prossimo fine settimana si vota per il ballottaggio tra il candidato di centrodestra Dipiazza e il candidato del centrosinistra Russo – abbiamo condannato senza se e senza ma qualsiasi forma di violenza, ma sta al ministero dell'Interno di impedire che queste cose accadano".

Dopo le proteste di sabato il Pd ha depositato due mozioni, alla Camera e al Senato, per chiedere al governo lo scioglimento di Forza Nuova. Il testo verrà esaminato dalla Camera il 20 ottobre, secondo quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo a Montecitorio, inserendo all'odg dei lavori dell'aula la Mozione presentata dal Pd, sottoscritta anche da Leu e dal M5s e firmata anche da diversi deputati appartenenti ad altri gruppi parlamentari. Secondo Meloni però "Forza Nuova è funzionale alla sinistra, non alla destra, quello che è successo sabato è funzionale alla sinistra".

"In questa campagna elettorale vedete le menzogne e il killeraggio. È la stessa tecnica che la sinistra usa sempre. Siccome loro non possono rendersi presentabili, il loro tentativo è cercare di rendere il loro avversario peggio di loro. Ma è impossibile. Concentrati, rispondiamo come sappiamo fare con la democrazia che è il nostro faro", ha aggiunto.

Il Pd ed esponenti politici di altri partiti hanno chiesto a Giorgia Meloni di esplicitare la condanna non solo delle violenze, ma anche del fascismo. Oggi il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida ha fatto sapere che "Il centrodestra proporrà una mozione unitaria per sciogliere ogni organizzazione sovversiva, a prescindere dal suo colore, presente in Italia. Ma bisogna far luce su quanto doveva e poteva fare il Ministero dell'Interno per impedire questi attacchi squadristi e le violenze che ne sono conseguite", ha detto al Tg1.