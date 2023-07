A luglio arriva la carta acquisti 2023: dove si può fare la spesa, come funziona e chi è escluso La carta acquisti spesa, o social card, che il governo ha chiamato “Dedicata a te” sarà distribuita partire dal 18 luglio 2023. Ha 382,50 euro da spendere per beni alimentari di prima necessità, e ci saranno appositi sconti del 15% per i negozi e i prodotti convenzionati.

A cura di Luca Pons

Dal 18 luglio 2023 si potrà ritirare la carta acquisti spesa, la nuova social card che il governo Meloni ha chiamato "Dedicata a te". Si tratta di una carta prepagata con 382,50 euro, che i beneficiari potranno usare per comprare beni alimentari di prima necessità. A contattare le persone interessate saranno direttamente i Comuni, e la famiglia in questione potrà ritirare la card presso l'ufficio postale indicato.

Le liste dei beneficiari e chi è escluso

Non bisogna fare domanda, quindi, per ottenere la nuova carta acquisti spesa. Le graduatorie sono state stilate dall'Inps e dai Comuni, tenendo conto dei criteri indicati dal governo. In particolare, la card è rivolta alle famiglie con un Isee non superiore ai 15mila euro.

Sono esclusi i nuclei familiari in cui una persona riceve già una misura di sostegno al reddito, che sia il reddito di cittadinanza, la cassa integrazione o altri aiuti. In più, vengono considerate solo le famiglie composte da almeno tre persone. Perciò, non avranno accesso alla carta i genitori single né i nuclei monofamiliari.

Dove si può usare la carta acquisti 2023

La carta acquisti spesa si potrà usare in tutti gli esercizi commerciali che vendono beni alimentari di prima necessità, una categoria di cibi e bevande che il governo ha definito con precisione, scatenando anche delle polemiche. Ad esempio, sono inclusi carne e pesce (purché fresco), olio, uova, latte, zucchero, cacao, acqua, caffè. Non si trovano nell'elenco, invece, prodotti come il sale, il pesce surgelato, la marmellata.

In alcuni casi ci saranno anche degli sconti appositi: "A questi 382 euro c'è la possibilità di sommare gli sconti del 15% che abbiamo ottenuto da tutti quelli che nella distribuzione hanno aderito al progetto, sconti cumulabili alla scontistica già applicata", ha spiegato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Se su un prodotto acquistabile con la card c'è già uno sconto del 30% "la riduzione arriva al 45% e così via".

Il ministro ha spiegato che lo scopo della carta è "togliere un mese di aggravio" alle famiglie che la ricevono. Insomma, anche se la carta non ha una data di scadenza esatta per chi la usa, è stata pensata con una cifra sufficiente a coprire la spesa di un mese, per alcune famiglie.

"Le risorse disponibili non sono infinite", ha sottolineato il ministro, aggiungendo che in futuro "se ci accorgessimo che la situazione si aggrava le aumenteremo e rifinanzieremo questo tipo di strumento", che ha il vantaggio di essere "una carta ricaricabile su cui far convergere risorse che possono essere utili a continuare questo virtuoso progetto di sostegno e anche magari ad ampliare la platea dello stesso".

Dove si potrà controllare il saldo della carta

Come per tutte le carte PostePay, il saldo della carta acquisti spesa sarà sicuramente verificabile in tutti gli sportelli Atm di Poste italiane. Non è ancora stato confermato se sarà possibile effettuare la verifica anche dall'area personale del sito di Poste.

Come attivare la social card da luglio 2023

Va ricordato che la carta deve essere attivata entro il 15 settembre. Per farlo, basterà semplicemente usarla per effettuare un pagamento. "Chi non la utilizzerà, dopo il 15 settembre i fondi verranno ripartiti tra le famiglie che avranno attivato la card", ha sottolineato Lollobrigida. Per chi la userà entro quella data, invece, i fondi resteranno a disposizione fino a dine anno. E a ottobre, come detto, potrebbe arrivare un leggero aumento dei soldi caricati sulla card. I soldi di chi non ha utilizzato la carta saranno distribuiti in quel mese tra gli utenti che invece ne hanno fatto uso.