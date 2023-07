Carta acquisti spesa 2023, quando arrivano i 382 euro e come capire se si è beneficiari Dalla prossima settimana si potrà ritirare la carta acquisti spesa 2023, la nuova social card del governo Meloni da 382,50 euro a famiglia: per ottenerla non è necessario fare domanda, ma bisogna rispettare una serie di requisiti.

A cura di Tommaso Coluzzi

La partenza delle comunicazioni ufficiali è prevista per il 18 luglio, data in cui le carte acquisti spesa 2023 saranno pronte per essere ritirate negli uffici postali. Per ricevere la card "Dedicata a te" del governo Meloni, che vale 382,50 euro una tantum e può essere utilizzata per comprare generi alimentari, bisogna rispettare una serie di requisiti, ma non è necessario fare domanda: se si rientra tra i cittadini che ne hanno diritto, infatti, sarà il comune di residenza a inoltrare la comunicazione, probabilmente via sms. Poi la tessera potrà essere ritirata alle Poste, a seconda della zona in cui si abita. Tra i beneficiari della carta spesa ci sono i nuclei familiari di almeno tre persone con massimo 15mila euro di Isee, ma vengono esclusi automaticamente i percettori di altre misure di aiuto, come il reddito di cittadinanza.

Quando arriva la card "Dedicata a te" da 382 euro

La carta solidale 2023 dovrebbe arrivare a partire dal 18 luglio, data annunciata ieri durante la presentazione del governo Meloni. La card sarà disponibile per 1,3 milioni di nuclei familiari, che saranno contattati dai comuni per il ritiro presso gli uffici postali. L'aiuto una tantum da 382,50 euro sarà spendibile da subito, una volta ritirata la carta risparmio spesa. L'importante sarà effettuare il primo pagamento entro il 15 settembre prossimo, altrimenti si rischia di vederla scadere.

Come capire se si è nella lista dei beneficiari della carta spesa 2023

Per capire se si è nella lista dei beneficiari della carta spesa, bisogna aspettare la comunicazione del comune. I requisiti sono abbastanza semplici da verificare: il nucleo familiare non deve superare i 15mila euro di reddito Isee e nessuno, al suo interno, deve percepire un'altra misura di sostegno. Insomma, sono automaticamente esclusi tutti coloro che ricevono il reddito di cittadinanza, la disoccupazione, la cassa integrazione, la mobilità e qualsiasi altra forma di indennità o aiuto. Inoltre il nucleo deve essere composto dal almeno tre persone: niente genitori single, in pratica.

I comuni sono già in possesso delle liste e nei prossimi giorni avviseranno i cittadini: si parla di una comunicazione via sms, ma c'è libertà per i singoli comuni di scegliere le modalità. Si può anche decidere di pubblicare le liste dei beneficiari, per la trasparenza. Anche se bisognerebbe ovviamente anche considerare il rispetto della privacy dei cittadini.

Come attivare la social card e quando scade

Una volta ricevuto il messaggio, la mail o la chiamata del comune, ci si può recare presso l'ufficio postale indicato. Lì la dedicata a te card sarà pronta per essere ritirata dagli aventi diritto e dovrebbe essere già associata al legittimo proprietario. Per attivarla basta effettuare il primo pagamento, oltre alla procedura di ritiro in presenza. La scadenza, invece, scatta in automatico il 15 settembre se la carta spesa non è stata ancora utilizzata. Ieri, durante la presentazione, il ministro Lollobrigida ha anche accennato al fatto che l'eventuale quota di fondi residua – se non tutte le card dovessero essere attivate – dovrebbe essere redistribuita tra i beneficiari.

Cosa è possibile acquistare e dove si utilizza

La carta spesa si può utilizzare nei supermercati, negozi di alimentari e simili. Ci si può comprare ogni tipo di genere alimentare di prima necessità, escluse le bevande alcoliche. La lista comprende ovviamente pane, pasta, carne, pesce, frutta, verdura, olio, uova e moltissimi altri prodotti. La lista completa è presente nell'allegato pubblicato dal ministero della Sovranità alimentare. Per quanto riguarda gli esercenti, invece, bisognerà chiedere se il negozio o il supermercato aderiscono all'iniziativa.