Il governo presenta la card “Dedicata a te”, la carta acquisti spesa da 400 euro per le famiglie Il governo ha presentato ufficialmente la nuova social card per le famiglie in difficoltà: la carta acquisti per la spesa “Dedicata a te”, destinata a chi rispetta una serie di parametri. Arriveranno dal 18 luglio agli uffici postali, dove basterà ritirarle se se ne ha diritto.

A cura di Tommaso Coluzzi

Dall'aspetto sembra una Postepay, come quelle utilizzate per il lancio del reddito di cittadinanza. Solo che stavolta la tessera non è nelle mani di Luigi Di Maio, ma di Francesco Lollobrigida. Al ministro della Sovranità alimentare è stato affidato l'onere di presentare la nuova social card del governo Meloni: la carta acquisti spesa 2023, chiamata per l'occasione "Dedicata a te". La presidente del Consiglio, impegnata al vertice Nato, ha pubblicato un videomessaggio: "Oggi c'è un'iniziativa che riguarda particolarmente quel milione e 300 mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell'acquisto dei generi di prima necessità, il famoso caro-carrello – ha detto Meloni – Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare le famiglie e sarà disponibile presso gli uffici delle Poste italiane la carta Dedicata a te".

La carta è stata finanziata con un fondo da mezzo miliardo presente nella manovra di bilancio, ma arriverà solo la prossima settimana nei portafogli degli italiani. O meglio, di alcuni italiani. Solo chi ne ha veramente bisogno: "Va attivata entro il 15 settembre per evitare dispersioni – ha detto il ministro Lollobrigida – Dal 18 luglio sono disponibili le carte, successivamente saranno utilizzabili per gli acquisti su tutto il territorio nazionale". E ha aggiunto: "Al 15 settembre i fondi delle carte non attivate saranno ripartiti tra i beneficiari del provvedimento". Il che significa che a un certo punto il valore delle card, da 382,50 euro, potrebbe anche aumentare, ammesso che ci sia una parte delle tessere che non viene ritirata e scade.

Il ministro Lollobrigida ha annunciato una serie di spot e campagne di comunicazione per avvisare tutti i cittadini che è arrivato il nuovo strumento di contrasto all'inflazione, poi ha ribadito i requisiti per riceverla: è rivolta ai nuclei familiari di almeno tre componenti, con un reddito Isee massimo di 15mila euro; inoltre si viene esclusi automaticamente se si percepisce già il reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione, l'indennità di disoccupazione (la Naspi), l'indennità di mobilità, la cassa integrazione e altri sostegni simili. I beneficiari, già selezionati dalle liste dell'Inps attraverso i comuni, saranno avvisati e potranno ritirare le tessere all'ufficio postale indicato. Non bisognerà fare altro. La consegna è prevista a partire dal 18 luglio.

Alla conferenza stampa erano presenti anche il ministro Giorgetti e la ministra Calderone: "Spero che l'esperimento avrà successo e sicuramente potrà essere replicato – ha detto il titolare del Tesoro – Gli strumenti per contrastare l'inflazione sono diversi". E ha aggiunto: "Il grosso cruccio in questo momento è la dinamica inflattiva dei prezzi alimentari che sono al di là delle nostre aspettative". Gli ha fatto eco la ministra del Lavoro: "Questa carta serve a sostenere le famiglie in difficoltà con un aiuto concreto e reale, poiché si traduce in beni di prima necessità messi a disposizione dalle catene della distribuzione e ha un effetto moltiplicatore".