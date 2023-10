A Lucca il centrodestra si è rifiutato di intitolare una strada a Sandro Pertini Nessuna strada intitolata all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini a Lucca, perché la giunta di centrodestra ha “altre priorità”, o anche – come avrebbe detto un consigliere secondo l’opposizione – perché “una strada a uno che è partigiano non si può proprio dedicare”. La segretaria del Pd Elly Schlein che ha definito la scelta “sconcertante”.

A cura di Luca Pons

credits: Quirinale.it

Il Comune di Lucca non avrà una strada intitolata alla memoria dell'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini. La giunta guidata dal centrodestra, infatti, ha bocciato la mozione presentata dall'opposizione in una seduta terminata con 17 voti a favore e 21 contro. Il caso ha suscitato scalpore non solo nella politica cittadina ma anche in quella nazionale: Pertini, che fu presidente dal 1978 al 1985, era stato partigiano, ed è spesso ricordato come uno dei capi di Stato più amati dagli italiani. Tra i momenti storici del suo mandato c'è anche la vittoria del mondiale di calcio del 1982, dove Pertini fu spettatore della finale e celebrò con i calciatori.

La mozione, però, è stata bocciata ufficialmente perché la giunta ha "altre priorità". Come spiegato durante le dichiarazioni di voto da Forza Italia: "L'amministrazione ha fissato una road map che contiene priorità differenti. Quanto viene chiesto poteva essere fatto dai proponenti durante il periodo in cui hanno governato la città, nella precedente amministrazione. Non vediamo il motivo per cui oggi debbano chiederlo a noi". Il capogruppo di Fratelli d'Italia Lido Fava ha poi spiegato al sito luccaindiretta che le altre priorità sono "intitolare strade o piazze a cittadini illustri lucchesi che si sono distinti per il loro ingegno".

Fava nel corso della seduta ha anche gridato "A noi", noto motto fascista, dicendo poi che era un urlo "ironico". Il centrosinistra di Lucca ha commentato con una nota: "Le urla dell'assessore di Casapound Fabio Barsanti [in passato leader di Casapound, ndr]. gli sghignazzi dell'altra assessora del gruppo Mia Pisano, le grida del motto fascista ‘A noi!' del capogruppo di FdI Lido Fava" hanno segnato "una delle pagine più tristi e nere" del Consiglio comunale, hanno scritto i consiglieri. Anche perché "fuori dall'emiciclo" sarebbe arrivata un'altra spiegazione, secondo quanto riportato dall'opposizione: i consiglieri di maggioranza avrebbero detto "no, a Lucca una strada ad uno che è stato partigiano non la si può proprio dedicare".

Leggi anche Scontro nel centrodestra sulle intercettazioni: il governo chiede a FI di ritirare gli emendamenti

Sul caso ha commentato anche la segretaria del Pd, Elly Schlein: ""Si stenta a capire quali siano i valori che guidano le destre in questo Paese. E di fronte alla storia di un uomo che ha dedicato la vita alla difesa della libertà e all’affermazione della giustizia sociale, è arrivato anche lo scempio del capogruppo di Fratelli d’Italia che in Aula ha gridato ‘A noi'". Simona Bonafè, deputata dem, ha annunciato che presenterà un'interrogazione al ministro dell'Interno: "Quello che è successo è inaccettabile. Opporsi alla intitolazione di una via al presidente della Repubblica Sandro Pertini che ha saputo tenere unito il Paese durante gli anni terribili del terrorismo, è una scelta sbagliata ed ideologica".

Anche il Pd toscano si è mobilitato, con il segretario Emiliano Fossi: "È una vergogna, Sandro Pertini è stato uno dei presidenti della Repubblica più amati della storia, antifascista e partigiano, dagli ideali e dallo spessore politico impareggiabili. La memoria è antifascismo e si esercita anche intitolando strade e piazze a donne e uomini che hanno combattuto per la libertà di cui godiamo oggi".