Un bimbo di appena cinque anni è stato travolto da un furgone dell'azienda di rifiuti e pulizia strade durante una manovra di retromarcia. E' accaduto nel pomeriggio di lunedì a Cascina, in provincia di Pisa, nel centro storico. Il bambino è stato trasportato al pronto soccorso di Cisanello per le cure del caso per le lesioni riportate. Il risultato degli approfondimenti ha convinto i medici a prendere una decisione: trasferirlo al Meyer di Firenze.

L'elisoccoso Pegaso ha trasportato il piccolo al nosocomio del capoluogo toscano per ulteriori accertamenti. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. Il bambino era insieme alla madre e i due erano da poco usciti dalla scuola materna. La donna, che stava tenendo il figlio per mano, è rimasta illesa. Il bambino si trova in rianimazione con vari traumi. La prognosi è riservata. Le condizioni sono gravi ma stabili. Indaga la polizia municipale.