Incidente mortale sul lavoro nel giorno del primo maggio. Non ce l’ha fatta il muratore che nel pomeriggio di mercoledì era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda agricola a Cortemaggiore, nella provincia di Piacenza. La vittima è Alessandro Ziliani, un cinquantenne bergamasco che dopo l’incidente avvenuto proprio nel giorno della festa dei lavoratori era stato portato all'ospedale Maggiore di Parma. A quanto ricostruito il muratore, in cima a un ponteggio, stava eseguendo la demolizione di una struttura quando improvvisamente è stato travolto da un blocco di cemento che si è staccato e lo ha colpito al petto.

Ferito, meno gravemente, anche un collega della vittima – L'operaio era stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale di Parma, dove è stato ricoverato in rianimazione. I vigili del fuoco e il 118 lo avevano liberato dal peso della trave ma le sue condizioni erano apparse subito gravissime a causa dello schiacciamento subito. E purtroppo in ospedale non è stato possibile far nulla per salvarlo. È rimasto ferito nel giorno della festa del lavoro anche un collega di Ziliani: in condizioni meno gravi, l’operaio è stato portato in ospedale a Piacenza.

Landini il primo maggio: “La sicurezza che vogliamo è quella di non morire sul lavoro” – “La sicurezza di questo Paese non è fare le leggi per armarci e difenderci”, ma “la sicurezza che vogliamo è quella di non morire sul lavoro”, così ieri – proprio nelle stesse ore in cui si verificava l’incidente a Cortemaggiore, dal palco di piazza Maggiore a Bologna per la manifestazione nazionale del primo maggio si esprimeva il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.