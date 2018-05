Roberto Gnagnetti, 50 anni, era un ispettore della sezione di polizia giudiziaria della Repubblica di Perugia. Domenica mattina al ritorno da una passeggiata con la moglie è stato stroncato da un infarto mentre si trovava in casa. I sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Stimato e apprezzato non solo negli ambienti di polizia, ma anche nel mondo del calcio (era allenatore del settore Juniores del Castel del Piano), Roberto lascia anche un bambino. Esattamente un mese fa era salito alla ribalta della cronaca per essere riuscito a bloccare un ladro che aveva appena commesso un furto in un supermercato nella zona di via Mentana: fuori servizio, stava facendo la spesa al supermercato quando si è accorto del furto in atto. Ha subito intercettato il malvivente, un nordafricano, e dopo averlo inseguito a piedi, è riuscito a bloccarlo e chiamare i colleghi della polizia per arrestarlo.

La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro della città e sono tante le persone che lo piangono e si stringono intorno al dolore della famiglia. “Oggi purtroppo per la nostra società è una giornata triste – sono le commoventi parole dell’Acd Castel del Piano – è venuto a mancare il nostro allenatore della Juniores Mister Roberto Gnagnetti … persona di uno spessore morale che si trova in poche persone … dedita al proprio lavoro come pochi sanno fare…. per i ragazzi che allenava più che solo un Mister era un amico sempre pronto a sostenerli ed aiutarli nel momento del bisogno …. Mister lasci un grande vuoto …. ma rimarrai sempre nel nostro cuore …. buon viaggio Mister !!! Acd Castel del Piano 1966”. I funerali si terranno domani 29 maggio, alle 10 nella chiesa di San Barnaba.